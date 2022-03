Aya Neo teaset Windows-gaminghandheld met 'nieuwe AMD-cores'

Aya Neo gaat op 28 december een nieuwe Windows-gaminghandheld aankondigen. Het bedrijf claimt dat deze een 'nieuwe generatie AMD-cores voor gamers' zal bevatten. Misschien doelt de fabrikant op een apu van de Rembrandt-generatie.

In een aankondiging spreekt Aya Neo over AMD-cores met hoge prestaties en 'innovaties die niet eerder gezien zijn bij Windows-gaminghandhelds'. De fabrikant heeft tot nu toe gaminghandhelds uitgebracht met de AMD Ryzen 5 4500U en Ryzen 7 4800U. Dat zijn laptopprocessors met Zen2-cores en een Vega-gpu.

Volgens geruchten kondigt AMD op de CES begin volgend jaar de Rembrandt-generatie van apu's voor laptops aan. Dat zouden processors zijn met Zen3+-cores en een RDNA2-gpu, die op 6nm worden gemaakt. Het ligt voor de hand dat Aya Neo een dergelijke chip zal gebruiken voor een nieuwe versie van zijn handheldconsole.

Tot nu toe is de Steam Deck van Valve de enige aangekondigde gaminghandheld die over een gpu met AMD's RDNA2-cores beschikt. In dat apparaat zit een custom-apu die speciaal is ontwikkeld voor Valve, met Zen2-cores en een RDNA2-gpu.

De huidige Aya Neo-handhelds met Ryzen 5 en 7 kosten minimaal 925 en 1215 dollar. Valve verkoopt zijn Steam Deck voor prijzen vanaf 399 dollar, maar Valve heeft aangegeven dat de hardware onder de kostprijs wordt verkocht.