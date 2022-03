Nft's van Ubisoft worden nauwelijks verhandeld

De nft's die Ubisoft heeft toegevoegd aan Ghost Recon Breakpoint, worden vrijwel niet verhandeld. Dat blijkt uit analyses van de marktplaatsen waar Ubisoft mee samenwerkt. Spelers lijken weinig interesse te hebben in het experiment van de uitgever.

Twitter-gebruiker Liza Edwards merkte als eerste op dat er op de twee marktplaatsen waar Ubisoft mee samenwerkt, slechts 15 transacties zijn gedaan. De nft's in Ghost Recon Breakpoint, die Quartz Digits worden genoemd door Ubisoft, zijn sinds 9 december beschikbaar. Het gaat om digitale items zoals skins, die als nft kunnen worden verhandeld. Ubisoft gaf spelers onder andere gratis items als ze meer dan 100 uur of 600 uur de game gespeeld hadden; die kunnen nu worden verhandeld.

Het Ubisoft Quartz-platform voor nft's werkt op de Tezos-blockchain en alle handel in de Digits tot nu toe was goed voor een volume van 279 Tezos. Op het moment van schrijven vertegenwoordigt dat een waarde van zo'n 1049 euro. Een van de twee marktplaatsen waar Ubisoft mee samenwerkt is Rarible en op het moment van schrijven zijn daar tien Ubisoft Quartz-nft's verkocht, waarvan vier aan één koper.

Axios-journalist Stephen Totilo dook verder in de transacties en schrijft op Twitter dat er op Rarible wel meer transacties dan verkopen zijn, maar die worden bijna allemaal door één account uitgevoerd. Volgens Totilo lijkt het erop dat een persoon Ubisoft-nft's aan het hoarden is.

Recente verkopen van Ubisoft-nft's op Rarible

Ubisoft kondigde op 7 december aan een experiment te starten met nft's in Ghost Recon Breakpoint. De uitgever noemt dat systeem Quartz en de digitale items zijn zogenaamde Digits. In Nederland en België zijn de nft's van Ubisoft momenteel niet beschikbaar.

Het concept kreeg bij de aankondiging veel kritiek van spelers en de aankondigingsvideo op YouTube kreeg veel duimpjes naar beneden, waarna Ubisoft de video op unlisted zette. Volgens Kotaku hebben medewerkers van Ubisoft intern ook kritiek geuit op de komst van de nft's. De top van Ubisoft blijft echter volhouden dat nft's in games toekomst hebben. Ubisoft-ceo Yves Guillemot heeft volgens Kotaku medewerkers toegesproken en gezegd dat 'nft's slechts het begin zijn'. Volgens medewerkers van het bedrijf zat die speech vol met buzzwoorden als 'metaverse' en 'web 3.0'.

Vorige week onthulde Stalker 2-ontwikkelaar GSC World ook plannen voor nft's in die game, maar na een stortvloed van kritiek daarop van gamers krabbelde het bedrijf terug en werden alle plannen rondom de integratie van nft's geschrapt.

Valve maakte in oktober bekend games die gebruikmaken van nft's te weren van Steam. Epic-topman Tim Sweeney zei in september dat zijn bedrijf ook niet met nft's aan de slag gaat omdat 'de gehele sector momenteel een wirwar is van oplichting, interessante gedecentraliseerde techstichtingen en nog meer oplichting'.