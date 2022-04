Persbureau AP gaat nft's van nieuwsfoto's verkopen op eigen marktplaats

Persbureau Associated Press gaat nft's van actuele en historische nieuwsfoto's verkopen via een nft-marktplaats. Minten van de nft's gebeurt vanaf eind deze maand op de polygon-blockchain, die compatibel is met ethereum.

De nft's bevatten naast de foto zelf ook metadata over tijd, locatie en gebruikte apparatuur en instellingen, meldt AP. Het persbureau richt zich met de nft-marktplaats naar eigen zeggen op verzamelaars, die de foto's op deze manier als zeldzame digitale objecten kunnen verhandelen.

AP en Xooa, het bedrijf dat de marktplaats uitbaat, delen een fee van 10 procent van elke transactie en zo moet het project geld opleveren voor het persbureau. Ook de fotograaf van wie de foto wordt verhandeld krijgt een percentage, maar het is onbekend hoe hoog precies.

Het minen van de nft's gebeurt vanaf eind deze maand. Ze staan op polygon, een blockchain die compatibel is met ethereum en onder meer lagere 'gas fees' heeft dan de originele ethereum-blockchain. De nft's zijn vanaf 31 januari te koop. AP heeft al eens eerder een enkele nieuwsfoto aangeboden via OpenSea. Ook concurrent Getty Images overweegt in nft's te stappen.