Britse belastingdienst legt voor het eerst beslag op nft's

De Britse Her Majesty's Revenue and Customs heeft voor het eerst beslag gelegd op nft's. Dat gebeurde in een fraudezaak. Behalve nft's legde de Britse belastingdienst ook beslag op vijfduizend dollar aan cryptovaluta.

Het gaat voor zover bekend om de eerste zaak waarbij een overheid beslag legt op nft's. De HMRC heeft geen waarde gekoppeld aan de drie nft's, meldt BBC. Daardoor is het onbekend of het gaat om bekende of dure nft's. De HMRC had een rechterlijk bevel voor de beslagleggingen op de digitale bezittingen van de drie verdachten.

Het gaat om nft's van digitale kunstwerken, zo vermeldde de overheidsinstantie. Het is onbekend of het gaat om aangekochte nft's of dat de verdachten de nft's hadden gemint. Ook is onduidelijk hoe de Britse dienst toegang heeft gekregen tot de nft's.

De inbeslagname van de nft's kwam voor in een zaak met drie verdachten. De instantie kwam die op het spoor door btw-fraude met 250 nepbedrijven. De verdachten probeerden hun online identiteit te verbergen met onder meer valse identiteiten, valse adressen, prepaidtelefoons en vpn's, zo zegt de HMRC. De waarde van de fraude was in totaal omgerekend ongeveer 1,67 miljoen euro.