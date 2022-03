GSC Game World schrapt nft-plannen voor Stalker 2

GSC Game World heeft na kritiek een dag na de aankondiging 'alles gerelateerd aan nft's' met betrekking tot Stalker 2 geschrapt. Het bedrijf plaatste eerder nog een bericht dat de kritiek volgde op miscommunicatie.

GSC Game World maakt in een korte verklaring het besluit om te stoppen met nft's in Stalker 2: Heart of Chernobyl bekend. Ten grondslag aan het besluit ligt volgens het bedrijf de feedback die het kreeg op de plannen: "Het belang van fans en spelers is onze topprioriteit."

Woensdag maakte de Oekraïense ontwikkelaar bekend non-fungible tokens onderdeel te willen maken van Stalker 2: Heart of Chernobyl, samen met nft-platform DMarket. GSC Game World maakte drie nft's bekend die eigenaars tot een npc in het spel zouden maken. De te veilen nft's zouden optioneel worden en geen invloed hebben op de gameplay, zo probeerde het bedrijf te verduidelijken na kritiek.

Kotaku beschrijft dat de studio nog een uitgebreidere reactie na de aanvankelijke, in de woorden van de studio, 'miscommunicatie' publiceerde, maar dat de kritiek bleef. Volgens het oorspronkelijke plan wilde het bedrijf in januari drie Metahuman-tokens veilen, gevolgd door meer nft's in februari. Onder andere werd op Reddit kritiek geuit over het plan. Critici noemden het een vorm van fraude en een volgende stap in de verkeerde richting na microtransacties.

Stalker 2 verschijnt 28 april 2022. De game komt beschikbaar voor de Xbox Series X en S en pc's. Het spel wordt ook onderdeel van Xbox Game Pass. De game zal draaien op Unreal Engine 5 van Epic Games.