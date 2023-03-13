Stalker 2-developer bevestigt datadiefstal en gaat niet op eisen aanvallers in

Stalker 2-ontwikkelaar GSC Game World heeft gereageerd op een hack op het bedrijf die onlangs plaatsvond. De studio bevestigt het incident en stelt dat het niet ingaat op de eisen van de aanvaller, die dreigt informatie over de game te lekken.

Het Oekraiense GSC Game World stelt dat het in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met veel aanvallen, zowel gericht op het bedrijf als op zijn werknemers. De poging om GSC af te persen, noemt het 'futiel', omdat het bedrijf 'veel dingen heeft meegemaakt die veel verschrikkelijker zijn', zoals 'verwoeste huizen, geruïneerde levens en overlijdens van geliefden'. De ontwikkelaar vraagt spelers om geen aandacht te schenken aan eventuele lekken, omdat dat de eerste indruk van de game na zijn release zou 'verdunnen'.

De hacker of hackers achter de datadiefstal zouden Russisch zijn. In een post op het Russische sociale medium VKontakte zouden afbeeldingen van gameplay en ontwerpen gepost zijn om de echtheid van het lek aan te tonen. De hackers eisen dat GSC Game World zijn attitude jegens Rusland en Belarus bijstelt, dat werk aan een Russische vertaling van de game weer opgepakt wordt en dat de ban van een bepaalde gebruiker in de Stalker 2-Discord teruggedraaid wordt. Dat schrijft onder andere Game Rant. Als er niet aan deze eisen voldaan wordt, dan geven de hackers op 15 maart 'tientallen Gigabytes' aan data vrij. Dit zou bestaan uit het hele verhaal, tussenfilmpjes, concept art en global maps.

Stalker 2, gestileerd als S.T.A.L.K.E.R. 2, met de bijtitel Heart of Chornobyl, moet ergens dit jaar uitkomen. De game is een firstpersonshooter met survivalelementen die zich afspeelt in het gebied rondom de kerncentrale van Tsjernobyl, ongeveer anno nu. In de wereld van de game heeft de ramp geleid tot allerlei bovennatuurlijke verschijnselen, inclusief artefacten met speciale krachten, waar de hoogste bieder veel geld voor over heeft. De rijkdommen en geheimen van de zone trekken veel belangstelling, waardoor er veel strijd is om het territorium en de schatten.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 13-03-2023 08:14 77

13-03-2023 • 08:14

77

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Reacties (77)

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Aggror 13 maart 2023 09:17
Deze developer steun ik ten harte. Heel goed van ze dat zich niet laten chanteren.
Misschien dat ik een uitzondering maak voor de 'no preorder regel.

Wat ik me wel afvraag: waarom de Russische vertaling droppen? Wordt Russisch buiten Rusland niet ook veel gesproken?

[Reactie gewijzigd door Aggror op 23 juli 2024 03:30]

bithons @Aggror13 maart 2023 09:44
Ik vind het onzin in verband met welke intentie het gedaan word. Dat er een oorlog tussen Oekranie en Rusland is snappen we allemaal. Maar om alle Russisch sprekende over een kam te scheren is onzin.

Laatst zag ik bij software update’s ook een programma Russische taal te hebben verwijderd in verband met Oekranische situatie.

Communicatie is een belangrijke middel voor iedereen een taal verwijderen maakt de kloof niet kleiner maar groter tussen groepen.

Russisch word in veel landen gesproken waar mensen met Turkse etniciteit leven als Kazachstan en Turkmenistan, dus ze raken niet alleen de Russen maar ook de Turken. Ik zelf ben ook van Turkse etniciteit uit Turkije.
PacinoAllstars @bithons13 maart 2023 10:35
Er is letterlijk een ontwikkelaar van het stalker 2 team gestorven voor deze zinloze oorlog.

https://gamerant.com/stal...ne-vladimir-fresh-yezhov/

Ik kan me goed voorstellen dat ze niks met Rusland te maken willen hebben.
bithons @PacinoAllstars13 maart 2023 20:10
En daarom gaan we een taal verbieden? Is dat niet kort door de bocht? Volgens nieuwsbron van Trouw spreekt 1/3 van de Oekraniers Russisch. En zijn 75% van de programma's in het Russisch. In het zuiden word meer Russisch gesproken dan Oekraiens.

Nu loopt het zover uit de hand dat je dingen als dit krijgt:

"Eind vorig jaar keurde de Rada al een wet goed die nationale radiostations verplicht de speellijst voortaan voor 30 procent uit Oekraïense nummers te laten bestaan. Dat moet oplopen tot 35 procent in 2018."

Je voelt het al waar dit heen gaat toch?

"Zorgelijk", zegt politicoloog Michailo Minakov"

want waar krijgen we dan mee te maken?

"De taalstrijd is typisch zo'n ideologisch onderwerp waar veel nationalistische sentimenten bij komen kijken." Er wordt volgens de Oekraïense politicoloog nu al gediscrimineerd. "Jonge, Russische artiesten worden geweerd van de Oekraïense televisie. Ze krijgen steeds minder ruimte om zichzelf te uiten."

Zoals ik al aangaf. Een taal verbieden maakt de kloof tussen groepen groter, het maakt dingen erger en niet minder erg. Ik vind het vreemd er opeens begrip is voor het verbieden van een taal op het niveau van software/games terwijl dit te maken heeft met burgers en niet met politiek of legermacht van Rusland.

Als tegenargument gebruik je dat het bedrijf een ontwikkelaar heeft verloren aan de oorlog. Waarom is taal dan verwijderd bij "Text Editor Pro 24.0.0"? Daar gaan we zeker een andere argument op bedenken. Gaan we daarna ook andere dingen compleet verbieden wanneer we oorlog of misschien wel alleen ruzie krijgen met andere landen?

Verder snap ik je helemaal, maar objectief bekeken is het naar mijn mening niet de juiste reactie.

Toevoeging: Om te kijken welke doelgroep er buiten word gesloten heb ik het aantal Russisch sprekende mensen opgezocht en volgens Ethnologue gaat het om 258 miljoen mensen die Russisch spreken waarvan voor 158 miljoen mensen de moedertaal is. Tevens zit het ook in de top 10 meest gesproken talen.

[Reactie gewijzigd door bithons op 23 juli 2024 03:30]

IStealYourGun @bithons13 maart 2023 21:15
Media quota's is nu niet uniek aan Oekraïne en komen voor in verschillende uithoeken van de wereld. Frankrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, maar ook in Vlaanderen waar er een quota is van Nederlandstalige muziek. En ondanks dat daar zeker aan nationalistische link is, zijn die quota's niet tegen een cultuur maar net voor de promotie en bescherming van eigen cultuur. Nederlandse artiesten profiteren trouwens mee van die Vlaamse quota, want er zijn een aantal artiesten die het beter doen in Vlaanderen dan in Nederland omdat ze meer airtime krijgen.

Als we naar Oekraïne specifiek kijken dan is het sowieso een hele complexe materie dat ironisch genoeg gestart is door Pro-Russische partijen die het Russische opdrongen en dat enkele jaren voordat Euromaidan plaatsvond. Maar de ironie stopt niet daar, want de bescherming van de Russische minderheid voor de invasie was zelfs een belangrijke voorwaarde voor zowel economische samenwerking met de EU als lidmaatschap bij de NAVO, daarom dat de VS in het begin van de invasie regelmatig verwees naar het arsenaal diplomatieke wapens dat Rusland tot zijn beschikking had voor de bescherming van de Russische minderheid in Oekraïne.

Met de nadruk op had, want ondanks de de-facto annexatie van het Krim en het neerhalen van een Nederlands vliegtuig waarbij Nederland Artikel 5 kon inroepen (maar koos voor de diplomatie), was dat voor het Kremlin nog niet genoeg en zijn ze toch tegen alle internationale afspraken het land binnengevallen en hebben ze elke krediet nu verloren. Als bedrijven of projecten beslissen om het Russische niet langer te ondersteunen, dan heeft Rusland dit aan zichzelf te danken. Een mooi voorbeeld is Zelenskyy die sinds de invasie zelden nog Russisch spreekt.
PacinoAllstars @bithons13 maart 2023 20:55
Niet verbieden, maar wordt niet ondersteund.

Net zoals de mcdonald, kfc, apple en al de 1200+ bedrijven die niet meer zaken willen doen met dat regime.
Zie: https://leave-russia.org/leaving-companies

Daarnaast heeft Oekraine zelf het recht om hun soevereiniteit te bepalen en niet Rusland, ook al denkt die dictator daar anders over...

Overigens vallen je cijfers in het niets vergeleken met het Mandarijns, spaans, engels, hindi en arabisch.

[Reactie gewijzigd door PacinoAllstars op 23 juli 2024 03:30]

bithons @PacinoAllstars13 maart 2023 21:23
Veel van die bedrijven hebben gewoon Russische taalondersteuning voor hun producten, net als mijn Apple Iphone.

Dat bedrijven geen zaken willen doen met Rusland heeft weinig met het Russische taal te maken.

Verder snap ik niet wat rest van je opmerking toevoegd.
Grrrrrene @bithons14 maart 2023 07:53
Je Apple iPhone bestaat al en heeft gebruikers in Rusland. Wat verwacht je van Apple dan, dat ze ineens alle Russische iPhones op Engels zetten ofzo? Dat is mijns inziens niet te vergelijken.

We hebben het hier over een spel in ontwikkeling. Ik snap volkomen dat je de taal van de agressor die jouw land aan puin schiet niet gaat ondersteunen.
fapkonijntje @bithons13 maart 2023 10:08
Ach, je kunt niet iedereen tevreden houden. Maar het gaat hier, en volgens mij snap je dat niet helemaal, over een Oekraïens bedrijf dat zelf ook verliezen heeft geleden in deze oorlog, waarbij ze in een cultuur zitten waar de Russische taal en invloed lange tijd schadelijk aanwezig is geweest en juist nu op een bijzonder destructieve manier. Deze vorm van protest snap ik juist vanuit hun positie best goed. Dan kun je dat wel zielig vinden voor andere groepen omdat ze een klein beetje extra moeite moeten steken in een andere taal, nou poe hé, small price to pay.

En verder, leuk verhaal hoor van je maar voor praktisch alle groepen die jij noemt gaat op dat ze naast Russisch ook andere talen spreken. Het droppen van de Russische taal vind ik dan ook best wel een passende actie. Het is toch de taal en daarmee ook een stukje cultuur van een niet al te vriendelijke club. Zeker vanuit het perspectief van een Oekraïense club.

Ik zou 't wel een interessant effect vinden als hierdoor de Russische taal net wat kleiner gaat worden, ten gunste van andere talen. Niets mis mee.
Wouterie @bithons13 maart 2023 12:48
Ik snap dat je zo denkt, maar in dit geval kan ik me voorstellen dat het voor de ontwikkelaar een persoonlijke keuze is om Russisch uit te bannen. Het gaat hen niet eens over de Russisch sprekende doelgroep, het is meer dat op dit moment Russisch de taal van de vijand is. De taal van het regiem wat hen naar het leven staat en hun manier van leven, hun taal, wil uitbannen.
EnigmaNL @bithons13 maart 2023 14:17
Ik denk dat jij je heel anders zou voelen als je Oekraïens was en familie/vrienden/collega's zou hebben verloren aan de onzinnige oorlog die Rusland begonnen is. Een van de ontwikkelaars van dit spel is gestorven in de oorlog en ik vermoed dat ze ook al genoeg familie en/of vrienden verloren hebben.
pepsiblik @Aggror13 maart 2023 09:34
Dat zijn vaak etnische Russen in het Buitenland. En die spreken ook vaak een tweede taal. Het zal voor een deel ook een stuk symbolische waarde hebben voor de Oekrainers.
Risce 13 maart 2023 08:25
Ik heb de neiging om te geloven dat steeds meer bedrijven gestopt zijn met het betalen van digitale afpersers, omdat vaak blijkt dat gestolen informatie alsnog opduikt https://www.rtlnieuws.nl/...7898/hacker-opgepakt-divd

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat kleinere bedrijven die niet zo publiekelijk uitgedaagd worden zoals GCG Game World nu, het gewoon niet meer brengen als ze weer een paar bitcoin overmaken.
LigeTRy @Risce13 maart 2023 09:19
De bedrijven die niet betalen, worden gepubliceerd, deze bedrijven gaan zelf vaak zelf naar de media voordat de aanvaller publiceert, om zo meer in controle te zijn over de communicatie, anders krijg je verhalen als: waarom hebben ze dit niet verteld. Door te vertellen dat ze (uit principe) niet willen betalen proberen ze verdere imagoschade te voorkomen.

Uit ervaring weet ik dat 80% van de bedrijven nog netjes betaalt. Hier wordt dan ook (vaak) netjes melding gemaakt bij AP, maar daar wordt verder niks mee gedaan omdat die het te druk hebben.

Wel is het zo dat ik in Nederland de aanvallen zie afnemen omdat onze security standaarden hoger liggen dan buurlanden zoals Belgie en Duitsland. De meeste ransomware groepen gaan voor laaghangend fruit.
SunnieNL @LigeTRy13 maart 2023 09:32
Uit ervaring van wat?
- Als hacker? 80% van de mensen die wij hacken betalen gewoon
- Verzekeraar? 80% van de mensen waar wij zaken voor doen betalen gewoon
- Politie? 80% van de mensen die aangifte doen betalen gewoon
- Specialst? 80% van de bedrijven met wie wij zaken doen betaald gewoon
- AP? 80% van de bedrijven die een melding doen betalen gewoon?

Het maakt nogal wat uit namelijk, in aantallen. Ik vind 80% nogal hoog. Nou ben ik sowieso voorstander om het ook in NL strafbaar te maken net als in de USA en dat betaling alleen mag plaatsvinden in uitzonderlinge gevallen waar het bedrijf er alles aan gedaan heeft om te voorkomen het op dat punt te laten komen en na overleg met overheid.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 03:30]

HADES2001 @SunnieNL13 maart 2023 09:47
Het hangt er ook vanaf wat er precies speelt. Voorbeeld was tijd terug een ziekenhuis die een ransomware had.
Optie 1) systemen die weken/maanden stil leggen, extra mensen inhuren en alles repareren kosten samen met verloren inkomsten miljoenen en risico mensenlevens
Optie 2) betaal 500.000 en al je systemen werken weer

Ja je gaat liever niet voor optie 2 maar snap wel dat management er voor kiest omdat ze zo snel mogelijk door willen en de rekensom snel gedaan is. Daarnaast zijn de ransomware mensen nog "integer" (ja beetje dubbel i know) genoeg om niet 2 weken later opnieuw te ransomwaren ze stoppen na de betaling en geven je de unlock code
Palm_freemium @HADES200113 maart 2023 10:39
Optie 2 lost niets op. Je complete infrastructuur is gehackt, je zult toch echt alle systemen moeten nalopen patchen/vervangen, anders is het wachten op de volgende. Betalen voor de decryptie sleutel bespaart je dataverlies, ik mag hopen dat dat bij een ziekenhuis een dag aan data is die je kwijt bent. Maar of je nou alle apparatuur langs moet om de boel te decrypten of een backup te restoren zou niet veel uit mogen maken.
dragnar12 @Palm_freemium13 maart 2023 15:32
Licht er aan.
Het is al vaker voorgekomen dat dus ook de backup besmet was.
Het is niet zo simpel als o ff de backup terug zetten en klaar.
Ook zit de backup meestal in tape ( waardoor het erg lang kan duren )
Zit een hoop werk in regardless.
Palm_freemium @dragnar1213 maart 2023 15:55
Dan is optie 2 nog steeds geen oplossing, dan heb je optie 3 nodig.
Optie 1) systemen die weken/maanden stil leggen, extra mensen inhuren en alles repareren kosten samen met verloren inkomsten miljoenen en risico mensenlevens
Optie 2) betaal 500.000 en al je systemen werken weer
Optie 3) betaal 500.000 en al je systemen werken weer + trek nog eens 1.000.000 om alle lekken te dichten en een fatsoenlijk dissaster recovery plan op te stellen.
dragnar12 @Palm_freemium13 maart 2023 19:39
leuk optie 3 maar dan zit je nog steeds dagen zonder het systeem.
Want alleen al de backup van de tape trekken kost dagen.
Optie 2 is gewoon goedkoper en veel sneller.
Vooral als het om een ziekenhuis draait.
Het kost mensen levens om optie 1 of 3 te kiezen.
Voor een game studio is optie 3 best te doen.
Voor google / facebook / reddit B.V is optie 3 ook mogelijk maar willen ze er dagen / weken uitliggen.
Wat zijn de kosten daar van onder de streep.
Hoeveel mensen zijn overgestapt op een andere service enz.
Kan makkelijk in de miljarden lopen als ze veel klanten voor altijd kwijt zijn
Palm_freemium @dragnar1214 maart 2023 09:30
Met optie 3 bedoel ik: Doe optie 2, maar pak daarna het onderliggende probleem aan, dweilen met de kraan open heeft geen zin. Er word wel gezecht "honor among thieves", en als je betaald hacken ze je niet nog een keer, maar dan komt er wel een andere groep zijn handje ophouden.

Stap 1, het lek dichten waardoor ze zijn binnengekomen.
Stap 2, systeem weer online brengen.
stap 3, opvolgen en probleem oplossen.
Indy81 @Palm_freemium13 maart 2023 17:11
Ondanks dat ik het met je eens ben, is het voor bedrijven helaas niet zo eenvoudig. Ik heb dit helaas meegemaakt bij een groter bedrijf.

Backups maken is prima, maar als deze online zijn, kunnen hackers daar ook komen. Als ze off-site zijn, zijn ze altijd verouderd, en het ligt aan het bedrijf hoe erg dat is. Ik heb van een bedrijf dat pinbetalingen verwerkt gehoord, dat zij failliet zouden zijn wanneer ze 10 seconden aan data kwijt zijn. Off-site backups zijn dus niet altijd reëel. Zo extreem was dit niet voor mijn werkgever, maar het betrof nog steeds data die over miljoenen ging.

Het boeit eigenlijk niet of je overal een backup terug zet, of alles gaat decrypten. In feite zijn op dat moment alle computers mogelijk 'besmet'. Je moet alles leeg gaan gooien en opnieuw opbouwen. Of je nu optie 1 of 2 kiest, dit zul je toch moeten doen.

Ik heb er een hekel aan om te zeggen, maar bij hackers heerst een 'honor among thieves' beleid.
Dat betekent dat àls je ze betaalt, dan krijg je de sleutel ook, en zullen ze je niet meer hacken. (Zouden ze zich hier niet aan houden, dan betaalt niemand hen meer)

Dat betekent dat, ondanks dat al je systemen 'vies' zijn, dat je toch je core business kunt starten op 'vieze' hardware. Intussen kun je een schoon netwerk op gaan zetten, schaduw draaien, alles scrubben en overzetten, terwijl je core business inmiddels weer loopt.

Ga je niet op hun eisen in, chapeau! Respect!
Maar, toen de hackers een voorproefje van onze data online hadden geplaatst op het darkweb, stonden er nog meer slachtoffers op deze site. Wij hebben contact met hen opgenomen, om elkaars verhalen uit te wisselen en elkaar te steunen. Daar hebben we ook gehoord dat een bedrijf gewoon zijn backup terug had gezet, en diezelfde dag weer opnieuw was gehackt.
Ga je met de hackers in zee, dan koop je ook een stukje rust. De rust om alles te kunnen herstellen zonder dat je direct weer aangevallen wordt.
Natuurlijk kun je alles weer dicht zetten, maar dan staat het bedrijf weer stil.

In ons geval moesten we de keuze maken:
1. Betaal hackers niet: Downtime van 3 maanden voor het hele bedrijf.
2. Betaal hackers wel: Downtime van 1 week voor de core business, en daarna nog 2 maanden downtime van de IT afdeling. En voorkom ook nog eens dat de data van je bedrijf gelekt wordt.
Optie 1 zou ons 5x zo veel hebben gekost dan de ransom
Optie 2 kostte ons de helft van het ransom bedrag.

Mag je raden waar de meeste bedrijven voor kiezen.
Palm_freemium @Indy8114 maart 2023 09:25
Het punt is dat optie 2 niet werkt als je vervolgens niet doorpakt, het is niet een kwestie van geld overmaken en doorgaan. Je zult daarna het hele netwerk moeten opschonen en vervolgens zul je ook alle zwakke plekken in je netwerk moeten aanpakken en als je dan toch bezig bent schrijf dan ook een disaster recovery plan zodat een volgende keer iedereen weet wat er moet gebeuren.

Helaas is mijn ervaring dat er vaak nog steeds reactief over IT word nagedacht, "we zijn gehackt, en nu?". De IT dienstverleners doen het nog wel aardig, maar MKB, kleinere bedrijven of bedrijven waar IT niet onderdeel is van de primaire dienstverlening staan hier echt niet bij stil.

Daarnaast zijn er genoeg situaties waar een dag data loss wel acceptabel zijn en dan word het restoren van je systemen uit back-up een stuk interessanter.
Indy81 @Palm_freemium14 maart 2023 10:57
Heel herkenbaar! Dat opschonen dat wordt meestal nog wel gedaan, meestal van de schrik. Op dat moment moet alles beveiligd worden, maar een paar jaar verder worden al die maatregelen weer als 'vervelend' en 'belemmerend' gezien.

Voor die backup heb ik voorgesteld om inderdaad een dagelijkse backup te maken, en om een lijnprinter met kettingpapier te nemen dat alle belangrijke transacties gewoon uitprint als backup. Dan pak je gewoon de dagelijkse backup, en neem je van daaruit de ontbrekende data van papier over. Desnoods print je barcodes die dan gescand kunnen worden om het eenvoudiger te maken, maar goed dat kost weer aan software ontwikkeling.
grafgever @HADES200113 maart 2023 09:58
Optie 2 moet gewoon verboden worden, dan stopt het vanzelf omdat het niet meer loont.
logix147 @grafgever13 maart 2023 10:18
Als een dierbare van jouw in die optie 1 zit - ga ook jij voor optie 2. Vaak is het kiezen tussen 2 vuren..

Preventie is waar de winst ligt, besef is (of gebrek aan) het gevaar.
SunnieNL @logix14713 maart 2023 12:03
Daarom laat je het aan de overheid om te bepalen of het in bepaalde gevallen wel kan. Optie 1 kan ook door andere ziekenhuizen afgevangen worden. Ja het is makkelijker en goedkoper om voor optie 2 te gaan, maar die is op zo veel vlakken fout.
Je moet bij optie 2 toch ook al alle stappen doen van optie 1. Het enige verschil is dat de data sneller terug is. Maar dat wil niet zeggen dat de omgeving dan gelijk weer veilig is (grote kans van niet en dat je een week later weer plat ligt door een andere aanvaller).
grafgever @SunnieNL13 maart 2023 18:23
lange termijn is optie 1 dus goedkoper, het loont dan simpelweg namelijk.
logix147 @SunnieNL13 maart 2023 18:26
Ik zeg ook nergens dat enige keuze goed is. Preventie op dit gebied is beste maargoed besef komt denk ik pas later.... Beetje zoals met alcohol op achter stuur kruipen en vervolgens een ongeluk veroorzaken.... besef komt later wel...
mjtdevries @logix14713 maart 2023 14:42
En toch is optie 1 wat het meest geholpen heeft bij de vele kapingen in de jaren 70.

En ook nu nog zie je bij ontvoeringen dat mensen uit bepaalde landen niet ontvoerd worden, omdat de ontvoerders dan weten dat er geen losgeld komt maar wel een aanval door special forces.

Uiteindelijk gaat het die criminelen om geld. Maar itt simpele spam mails kosten ransomware aanvallen wel de nodige tijd en resources. Vaak zijn ze al maanden binnen voor ze een vernietigende aanval kunnen starten waardoor een bedrijf bijna gedwongen is te betalen.

Special forces worden niet ingezet tegen ransomware, maar als de criminelen er veel moeite in moeten steken en er is geen resultaat, dan gaan ze al snel naar simpeler methoden kijken. (of makkelijker doelwitten)
CAPSLOCK2000 @SunnieNL13 maart 2023 12:05
Het maakt nogal wat uit namelijk, in aantallen. Ik vind 80% nogal hoog.
Ik weet niet of het 80% is maar ik geloof wel dat het een hoog percentage is.
Bij chantage is het namelijk altijd véél makkelijker en goedkoper om te betalen.
Dat is het hele model, je brengt iemand in de positie dat er gekozen moet worden tussen een verwoestende klap voor je organisatie/bedrijf incasseren of een relatief klein bedrag te betalen waar niemand lang wakker van zal liggen.
Als het om een ziekenhuis gaat waar mensenlevens op het spel staan is de keuze tussen "geld" en "levens" helemaal geen keuze.

Als je ooit in de situatie komt en /niet/ denkt "laat ik maar betalen om er vanaf te zijn" dan heeft de aanvaller z'n werk niet goed gedaan. Natuurlijk gebeurt dat regelmatig, in dat geval wordt er gewoon onderhandeld met het slachtoffer tot er een prijs gevonden wordt dit het slachtoffer wel betaalt.

Je moet echt heel sterk in je schoenen staan en zeer principieel zijn om niet te betalen.
Vrijwel niemand is bereid om z'n bedrijf failliet te laten gaan om principes te beschermen.
Zelfs de meest geharde manager zal dan ook aan z'n eigen baan en carriere denken.

Ik hoop natuurlijk dat iedereen dat is, maar ik maak geen verwijten als het niet zo is.
Alles heeft z'n prijs en chantage is een kwestie van de "juiste" prijs vinden.
Nou ben ik sowieso voorstander om het ook in NL strafbaar te maken net als in de USA en dat betaling alleen mag plaatsvinden in uitzonderlinge gevallen waar het bedrijf er alles aan gedaan heeft om te voorkomen het op dat punt te laten komen en na overleg met overheid.
Ik ben tegen. Het effect zal zijn dat bedrijven incidenten geheim houden. Zoals ik hierboven aangaf is het bij chantage eigenlijk altijd zo dat je weinig keus hebt. Een wettelijk verbod maakt het voor de aanvallers alleen maar makkelijker omdat slachtoffers geen hulp meer durven te vragen omdat ze dan niet in het geheim kunnen betalen.
Een wettelijk verbod zal niks tegenhouden de extra kosten en risico's worden door de aanvaller gewoon verrekend in de prijs.

Ik ben wel voor het stimuleren van goede beveiliging maar dat moet je vooraf doen, als de aanvaller eenmaal heeft toegslagen is het te laat, dat is niet het moment om dat slachtoffer nog eens extra onder druk te zetten want dan maak je het de aanvaller alleen maar makkelijker.
SunnieNL @CAPSLOCK200013 maart 2023 12:12
Ik denk dat je oorzaak/gevolg een vreemde wending neemt. Het effect van een boete op betalen kan er zomaar voor zorgen dat het:
a) stimuleert om eens goed te investeren in je beveiliging en het niet een onderschoven kindje laat zijn
b) juist zorgt dat er sneller hulp wordt ingeschakeld.
c) door B er juist ook weer een stimulatie ontstaat voor A.

Betalen lost namelijk helemaal 0,0 op. Alle stappen die je doet bij niet betalen moet je namelijk alsnog doorlopen. Je hebt alleen je data weer sneller. Je moet dan nog steeds hulp inroepen van externen om te onderzoeken hoe ze zijn binnengekomen. Je moet nog steeds alles herstellen en extra maatregelen nemen (die je bij A al had moeten doen) om te voorkomen dat ze weer binnenkomen of dat anderen hetzelfde pad nemen. In alle gevallen moet je al een melding doen bij AP en ga je down waardoor je in het nieuws komt.

Je maakt het juist de aanvaller makkelijker doordat iedereen zomaar kan betalen. Als er een mega boete op staat bereik je naar mijn inzicht dat a) de aanvaller weet dat hij niet zomaar geld krijgt en b) dat bedrijven daadwerkelijk security eens voorop zetten. Je hebt dan namelijk gelijk een budget om mee te werken, daar waar nu nauwelijks budget voor beveiliging te krijgen is omdat je niet kan aantonen wat het opbrengt.
CAPSLOCK2000 @SunnieNL13 maart 2023 13:22
Ik denk dat je oorzaak/gevolg een vreemde wending neemt. Het effect van een boete op betalen kan er zomaar voor zorgen dat het:
a) stimuleert om eens goed te investeren in je beveiliging en het niet een onderschoven kindje laat zijn
Als er nog een bedrijf over is na de aanval. Dat de beveiliging niet op orde hebben we al vastgesteld, anders was het niet gebeurd. Het bedrijf wordt al gestraft, een boete van de overheid draagt niks bij.
b) juist zorgt dat er sneller hulp wordt ingeschakeld.
Hulp waarmee? Recovery? Dan ga je er al van uit dat er nog iets is om te recoveren en er bv nette backups zijn gemaakt. Dat is lang niet altijd zo. Misschien moeten die bedrijven daar voor gestraft worden maar zelf gaan ze daar echt niet aan mee werken. Die hebben dus geen andere keuze dan het incident geheim houden.

Bedrijven hebben nu al een sterke neiging om security incidenten geheim te houden.
Zodra ze hulp inschakelen erkennen ze min of meer dat ze het niet zelf kunnen.
Als ze het niet zelf kunnen zijn ze dus nalatig geweest en dan hebben ze geen poot meer op om te staan en wil opeens iedereen geld. Misschien wel terecht ook. Maar het effect is dan dat het incident geheim gehouden wordt. Er is immers geen enkel voordeel aan in de openbaarheid treden.
Betalen lost namelijk helemaal 0,0 op. Alle stappen die je doet bij niet betalen moet je namelijk alsnog doorlopen. Je hebt alleen je data weer sneller.
Die stappen zou je moeten nemen, maar niet iedereen doet het.
Het kan ook niet altijd. Zo zou je na zo'n aanval je data van backup moeten terughalen maar dan moeten er wel backups zijn.
Je moet dan nog steeds hulp inroepen van externen om te onderzoeken hoe ze zijn binnengekomen. Je moet nog steeds alles herstellen en extra maatregelen nemen (die je bij A al had moeten doen) om te voorkomen dat ze weer binnenkomen of dat anderen hetzelfde pad nemen.
Wederom heb je helemaal gelijk dat je dit zou moeten doen, maar in praktijk doen bedrijven niet wat ze zouden moeten. Als ze dat wel hadden gedaan dan was de hele situatie niet ontstaan. (Even los van de vraag of het praktisch mogelijk is om alles altijd goed te doen).
In alle gevallen moet je al een melding doen bij AP en ga je down waardoor je in het nieuws komt.
Bij de AVG heeft de AP er ook voor gekozen om het melden verplicht te stellen maar daar (in principe) geen boete aan te koppelen omdat ze het belangrijker vinden dat er eerlijk melding wordt gedaan.
Je maakt het juist de aanvaller makkelijker doordat iedereen zomaar kan betalen. Als er een mega boete op staat bereik je naar mijn inzicht dat a) de aanvaller weet dat hij niet zomaar geld krijgt
Ik denk dat de aanvaller dat vooral het probleem van het slachtoffer vindt, als de aanvaller uberhaupt al weet wat de wet is aan deze kant van de wereld. Hoe meer het slachtoffer het gevoel heeft klem te zitten hoe eerder er betaalt zal worden.

Als die aanvaller dat wel weet zou het zelfs een negatief effect kunnen hebben namelijk aanvallers zich gaan richten op partijen die geen nee kunnen zeggen. Ziekenhuizen en watergemalen en kerncentrales enzo.
en b) dat bedrijven daadwerkelijk security eens voorop zetten. Je hebt dan namelijk gelijk een budget om mee te werken, daar waar nu nauwelijks budget voor beveiliging te krijgen is omdat je niet kan aantonen wat het opbrengt.
Ik ben het eens met dat principe maar je moet het vooraf doen, niet achteraf. Achteraf is zo'n bedrijf al kapot en moet het al veel geld uitgeven aan herstel. Het is niet realistisch om te verwachten dat er dan ook nog geld is voor betere beveilging. Dat zou wel verstandig zijn maar iedere cent kan maar 1 keer uitgegeven worden. Als het geld op is kan er niet in security worden geinvesteerd.

in mijn werk vertel ik iedereen dat ze geen "verzekering" moeten nemen maar beter dat geld kunnen investeren in beveiligingsmaatregelen zodat ze zo goed zijn voorbereid dat er realistisch gezien andere keuzes zijn dan betalen. Dat je dat soort maatregelen altijd moet treffen omdat het bv ook nodig is als je fabriek afbrandt of een medewerker per ongeluk de verkeerde harde schijf formatteert. Maar ja,. dat doen ze ook al niet en dat gaat om veel grotere risico's (en bedragen) dan de boetes van de overheid.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 03:30]

LigeTRy @SunnieNL13 maart 2023 09:53
Als incident responder, waarbij 70% van de zaken uit verzekeraars komen.

Natuurlijk heb je de grote zaken waar het over miljoenen gaat, maar er zijn zat zaken waarbij de vraagprijs rond de ton begint en vaak wel naar beneden te praten is tot de helft of minder. Afhankelijk van de kwaliteit van de backups wordt betalen ondanks negatief advies wel overwogen. Vooral bij CFO's wordt het rekensommetje snel gemaakt.

Mocht je verder willen sparren/geïnteresseerd zijn, staan mijn dms open
sollitdude @LigeTRy13 maart 2023 09:32
In dit geval word betaling niet gevraagt. Ze willen gewoon dat russen niet als bad guys worden neergezet. Degene die ze van discord unbanned willen hebben had wsl pro russische sentimenten, daarom de ban. Tjah, daar moet je in deze tijd op een Oekraïense discord niet mee komen.

Ik zou juist een stapje bovenop doen. Ban zen vrienden. En zoals boven word gezegd, lek zelf de data. Laat juist zien hoe goed de game tot nu toe is. De hardcore fanbase zal het spel toch wel kopen. Ik heb in iedergeval de ultimate physical edition gekocht.
MISTERAMD @LigeTRy13 maart 2023 11:45
80% Ik denk dat meer en meer mensen en bedrijven net niet gaan betalen omdat anders de hackers winnen en dat is iets wat niet mag gebeuren. Slechte hackers moeten minderen in aantalen anders duiken er nog meer lekken / aanvallen op bij andere bedrijven. De gedachte gang, "val bedrijven aan om gratis geld te krijgen", mag geen nieuwe manier zijn om er aan te verdienen.
Oon @Risce13 maart 2023 08:34
Het lastige hierin is dat ook de bedrijven die niet betalen toch vaak indirect geld bij de aanvallers uit laten komen. Er is een hele markt voor 'verzekeraars' die voor een bedrijf onderhandelen over het bedrag en dan betalen, zodat het doelwit zelf kan zeggen dat ze niet hebben betaald.
Vrijwel iedereen betaalt of gaat failliet, als ze eenmaal in je infrastructuur zitten krijg je ze er niet zomaar uit, want dan heb je blijkbaar geen grip op je infrastructuur en/of geen kennis in huis om het op te lossen.
nst6ldr @Risce13 maart 2023 09:34
Dit geval is eigenlijk niet te vergelijken met overige ransomware gebeurtenissen. Deze hack heeft hoogstwaarschijnlijk een activistische insteek en iedere dollar die er aan wordt verdient is mooi meegenomen. Het doelwit was commerciëel, dus het wapen moest dat ook zijn. Ik heb het verkeerd gelezen, ze stellen eisen over de game zelf. Dat is eigenlijk nog erger.

Wat GSC hier goed doet is het wereldkundig maken aangezien ze het sentiment heel terecht mee hebben. If anything, hierdoor word de game bij release waarschijnlijk nog beter verkocht.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 23 juli 2024 03:30]

litebyte @Risce13 maart 2023 09:44
Ik denk dat dit sterk afhankelijk is van allerlei risico (lees ook kosten) analyses. Als een grote supermarktketen zijn distributiecentrum voor onbepaalde tijd moet sluiten doordat het bevoorradingssysteem niet werkt door een hack/digitale gijzeling met tientallen miljoenen schade dan is de keuze vaak snel gemaakt om enkele miljoenen over te maken.
fapkonijntje @Risce13 maart 2023 09:56
Leuk dat je snel wilt reageren met een generiek pseudointeressantklinkverhaaltje, maar misschien is het goed om toch even het artikel te lezen. De 'hackers' eisen namelijk helemaal geen geld, dus je verhaal slaat nergens op in deze context en zou dan ook gewoon offtopic moeten zijn.

De eisen waren namelijk heel wat anders, staat in dit artikel;
De hackers eisen dat GSC Game World zijn attitude jegens Rusland en Belarus bijstelt, dat werk aan een Russische vertaling van de game weer opgepakt wordt en dat de ban van een bepaalde gebruiker in de Stalker 2-Discord teruggedraaid wordt.
YangWenli @Risce13 maart 2023 11:54
Dit zijn terroristen geen hackers. De motieven zijn politiek. Rusland wil de Oekraïense taal uitroeien, in bezet gebied krijgen kinderen alleen nog maar les in het Russisch.
ashwin911 @Risce13 maart 2023 16:15
De hackers hebben ook weinig aan de data die ze gestolen hebben. Wat gaan ze doen? De game zelf eerder uitbrengen? Geen enkele legitieme winkel gaat meewerken. Lekken op piraterij sites? Geen enkele piraat met een goeie reputatie wil z'n vingers hier aan branden, want ze weten wel beter dan software te verspreiden die door een Russische staat gesteunde hacker groep is gelekt. Zit waarschijnlijk vol met spyware. De game engine verkopen aan een Russische game ontwikkelaar is een optie, maar gaat ze jaren duren voordat ze een game hebben die dan toch niet in Europa en de VS verkocht mag worden.
SherlockHolmes 13 maart 2023 09:44
Een gebrek aan Russische vertaling is erg jammer, dat hoort gewoon bij STALKER games, maargoed de Russische modding scene kennende zal er binnen enkele maanden een mod zijn die dat fixt.
field33P @SherlockHolmes13 maart 2023 10:38
Een Oekraïense vertaling is ook gewoon gepast voor een game die zich afspeelt in… Oekraïne.
geert1 @SherlockHolmes13 maart 2023 10:55
Op zich wel, en normaliter zou dat ook zeker gebeurd zijn. Maar het team dat Stalker 2 maakt is primair Oekraïens, wiens ontwikkelaars en hun geliefden omgekomen zijn in deze oorlog. Dan kan ik me goed voorstellen om helemaal niets te doen voor welke Rus dan ook.

Er is nog steeds verschil tussen acties van de Russische regering en de gemiddelde Rus, of zelfs Russisch spreker. Maar die nuance gaat tijdens oorlogen altijd deels verloren en een deel van de gewone Russen is wél aan boord met deze oorlog. Hoe dan ook is het niet vreemd dat Oekraïners voor nu niets te maken willen hebben met alles dat Russisch is. Daar heeft Putin voor gezorgd. Was mijn familie gebombardeerd dan zou ik ook minder redelijk worden lijkt me.

Later kan dit allemaal weer genuanceerder bekeken worden, als Rusland is vertrokken uit Oekraïne.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 03:30]

Wouterie @SherlockHolmes13 maart 2023 12:51
Ja, ga je het missen? Ik kan me best voorstellen dat de ontwikkelaars om persoonlijke redenen even geen zin hebben in Russisch. Ongeacht hoe de gemiddelde Russisch sprekenden over hen denkt is Russisch op dit moment wel de taal van het regiem die hen naar het leven staat.
micla @SherlockHolmes13 maart 2023 11:37
Je bedoeld Russische voice-over? Want Russiche ondertiteling voegd voor mij maar weinig toe.
EnigmaNL @SherlockHolmes13 maart 2023 13:47
Er komt gewoon Oekrainse voice acting in. De kans dat jij het verschil tussen Oekrains en Russisch hoort is erg klein :).
Ramon 13 maart 2023 09:44
Ik heb net een pre-purchase gedaan.
PearlChoco @Ramon13 maart 2023 10:03
Idem hier.

Beetje vreemde actie trouwens; een developer hacken en afpersen om een Russische versie te maken, komt zo'n beetje over als iemand met een revolver onder schot houden om te eisen dat ie je graag ziet.
Bulls @PearlChoco13 maart 2023 10:36
Alsof Russen geen Oekraïens kunnen en vice versa. Bijna vergelijkbaar dat je een Belgische en Nederlandse vertaling wil
antimirov @Bulls13 maart 2023 10:59
Hmm, niet waar. Oerkaïners kunnen Russisch spreken en lezen, maar vice versa bijna niet, misschien 5% top. Niet te vergelijken met Wallonië en Vlanderen - zelfs in Wallonië leren ze Nederlands in scholen. Dat gebeurt zeker niet in Rusland, volgens mijn er is geen enkele school die Oekraïens onderwijst.
batjes
@antimirov13 maart 2023 12:06
Er is een reden waarom de Vlaamse zenders hier altijd ondertiteld worden. Een vlaming die met een andere vlaming praat (Meestal doen ze een poging tot ABN in de buurt van Nederlanders) is voor genoeg Nederlanders lastig tot niet te volgen.

Russisch en Oekraïns lijkt redelijk vergelijkbaar met Nederlands en Vlaams.
antimirov @batjes13 maart 2023 14:44
Van mijn kant lijkt het verschil tussen Nederlands en Vlaming voor een Oekraïner die naar Nederland is gekomen onbeduidend en overdreven. Geen wonder dat Wikipedia Vlaams een dialect van het Nederlands noemt. Het is hetzelfde als mensen uit Amsterdam me vertellen dat ze een bezoeker uit Brabant niet begrijpen. Hij spreekt 2-3 woorden "ongebruikelijk" uit. Grappig, maar meer ook niet. Met mijn kennis van de Nederlandse taal (niveau B1+/B2) kijk ik zonder enige aanpassing Vlaamse series op netflix. Veel succes met het herhalen van dit met Oekraïens nadat je een beetje Russisch hebt geleerd ;)

[Reactie gewijzigd door antimirov op 23 juli 2024 03:30]

batjes
@antimirov13 maart 2023 16:38
Dat komt omdat "Algemeen Vlaams" redelijk op Algemeen Nederlands lijkt. Ik ga privé en zakelijk veel om met mensen uit België en ondanks dat ik uit een enorm plat dialect omgeving kom en daardoor van Groningen tot Limburg weinig moeite heb mensen te volgen. Heb ik bij Belgen nog steeds af en toe even zo'n laadcirkeltje dat ik even connecties moet zien te leggen :)

Al onze dialecten volgen in grote lijnen wel gewoon het algemeen gesproken Nederlands. Het is vooral uitspraak en her en der wat eigen(achtige) woordjes.

Maar als die Vlamingen onderling bezig gaan, het gaat een heel stuk verder dan willekeurig dialect in Nederland. Niet alleen is de zinsopbouw heel apart, het woordgebruik is ook erg wennen, vooral technische woorden en om bepaalde zaken of emoties te omschrijven.

In 99% van de gevallen houden Vlamingen rekening met ons Nederlanders als we in gehoorafstand zijn.
YangWenli @antimirov13 maart 2023 11:58
Yep eeuwenlang is de Russische taal, kerk en cultuur door hun strot geduwd. Het tsaren rijk was niet meertalig zoals België.
MartijnHavinga @Bulls13 maart 2023 11:54
Mij is verteld dat je Russisch-Oekraïens meer moet zien als Nederlands-Duits. Een Rus die geen Oekraïens kan gaat een gesprek in die taal niet kunnen volgen, behalve een reeks woorden hier en daar.
Waswat @MartijnHavinga13 maart 2023 12:14
Dit klopt, tenminste, ik heb als Bosniër hetzelfde als ik Pools, Roemeens, Oekrains etc hoor...
Het heeft wel wat woorden die ik kan herkennen, maar een complex gesprek voeren gaat zeker niet.

Bijv het vaak voorkomende "Slava Ukraini" - Slava bestaat gewoon als woord in meerdere proto-slavische talen.
Maar de ukrainse vertaling voor welkom "Ласкаво просимо!" of "Laskavo prosimo!" zou ik niet zo makkelijk kunnen herkennen, wij gebruiken "Dobrodošli"

[Reactie gewijzigd door Waswat op 23 juli 2024 03:30]

Bulls @MartijnHavinga13 maart 2023 14:54
M’n pa kan redelijk Russisch en daarmee kon hij zich verstaanbaar maken in Polen, Hongarije, Oekraïne en wit Rusland. Hongaren willen het niet spreken vanwege het cccp verleden, maar je kan je er mee redden als het moet.
Corekiller 13 maart 2023 09:17
Verwacht eerder dat het een positieve invloed heeft op de verkoop van de game, en het is ook een beetje triest als "hacker" om op deze manier je zin te krijgen mja...
GekkePrutser @Corekiller13 maart 2023 10:27
Ik denk dat het de verkoop helemaal niet zal schaden. Wat er nu gelekt is, is gezien het stadium van ontwikkeling een onaf bugfeest. Heb je niks aan als je geen game developer bent die ook nog eens vrij crimineel ingesteld is.

Ik weet dat de meeste devs ver van dit soort lekken blijven omdat geen bedrijf ze meer wil aannemen als het bekend wordt. In verband met de juridische gevolgen.
PacinoAllstars 13 maart 2023 09:20
Die game is toch instant buy. Let's go.

Overigens was er toen met half life 2 ook een hele vroege leak. Uiteindelijk kocht iedereen die game, dus zal loslopen qua sales.
Geekomatic @PacinoAllstars13 maart 2023 10:45
Yesss, ik ga het ook kopen.
Dat er wat info over de ontwikkeling is vrijgekomen is irrelevant.
Wolfos
@PacinoAllstars13 maart 2023 11:17
Was Half Life 2 niet behoorlijk uitgesteld + aangepast vanwege de leak?
gimbal @Wolfos13 maart 2023 11:48
Er kwam een prima game uit in ieder geval. Destijds, tegenwoordig van ik het wat minder interessant om te spelen. Onmogelijk te bewijzen dat de leak nadelig was.
Wolfos
@gimbal13 maart 2023 12:06
Valve heeft in detail gepraat over het lek, het heeft miljoenen gekost en grote impact gehad op het team.
Zantiath @PacinoAllstars13 maart 2023 11:31
helaas geen ps5 versie 😔 Op PC alle versie kapot gespeeld inclusief mods... Nu volledig overgestapt op console omdat ik niet meer mijn PC wil updaten. Maar ook voor het gemak van aanzetten zonder twijfel of het wel gaat draaien. helaas dus niet meer voor mij.
Verwijderd 13 maart 2023 11:52
Dit soort afpersingen zijn inderdaad maar een druppel op een gloeiende plaat i.v.m. wat deze mensen allemaal meemaken. Ze hebben in ieder geval de juiste attitude. Tegelijk schuilt wel het gevaar dat als de game uitlekt dat dat weer een nagatief effect heeft op de verkopen en dat heeft ze al eerder de das omgedaan. Ik kijk in ieder geval rijkhalzend uit naar deze game. Altijd veel respect gehad voor G.S.C. én 4A Games, kijkend naar wat ze presteren onder nare omstandigheden met een fractie van het budget waar grote westerse studio's over beschikken!
Autisme_tech 13 maart 2023 08:53
Echt slim zijn die hackers nu ook weer niet want dankzij deze info kunnen ze opgespoord worden
Heroic_Nonsense @Autisme_tech13 maart 2023 08:59
Het lijkt erop dat de aanvallers Russisch zijn. Ik ben bang dat de Russische autoriteiten niet tegen ze zullen optreden, al helemaal omdat dit vanuit een Russisch referentiekader als een "patrioitische actie" kan worden uitgelegd.
GekkePrutser @Heroic_Nonsense13 maart 2023 10:58
Cybercriminelen in Rusland hebben gewoon vrij spel zolang ze maar niet in de eigen tuin pissen.

Bron: https://krebsonsecurity.c...ick-russian-hackers-hate/

En dat artikel is nog van voor de invasie ook, die de situatie niet bepaald zal hebben verbeterd.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 03:30]

Wouterie @Autisme_tech13 maart 2023 12:52
Boeit niet, zolang je als Russische hacker geen Russen of Russische doelen treft, is er niets aan het handje. Het is gewoon legaal in Rusland.
mrbullet 13 maart 2023 08:35
Ik heb op een postcast van de FD gehoord dat de nieuwe ransomware hackers niet meer data stelen. Ze gaan enkel over tot encryptie.
Dit schijnen ze te doen vanuit kosten perspectief.
Christoxz @mrbullet13 maart 2023 08:45
Ransomware is voornamelijk het gijzelen(encrypten) van data. Diefstal komt er bij, om nog meer te kunnen chanteren om te betalen. Zonder gestolen data kom je er nog onderuit met een goede backup, maar met gestolen data kan er ook gevoelige data op straat komen.
kodak @mrbullet13 maart 2023 13:28
Wat heeft dat met dit nieuws te maken? Wil je stellen dat het geen nieuwe criminelen zijn? Want dat valt op zulke vage beweringen niet te stellen. Er valt hoe dan ook niet zomaar te beweren dat randomware bij nieuwe criminelen geen diefstal van gegevens heeft. Hooguit dat iemand meent dat er misschien geen gegevens gestolen worden.
Eustace 13 maart 2023 08:29
Laat maar gebeuren, ik wou die game toch al kopen en nu na Russische inmenging zeker

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