Stalker 2-developer bevestigt datadiefstal en gaat niet op eisen aanvallers in

Ik denk dat je oorzaak/gevolg een vreemde wending neemt. Het effect van een boete op betalen kan er zomaar voor zorgen dat het:
a) stimuleert om eens goed te investeren in je beveiliging en het niet een onderschoven kindje laat zijn
Als er nog een bedrijf over is na de aanval. Dat de beveiliging niet op orde hebben we al vastgesteld, anders was het niet gebeurd. Het bedrijf wordt al gestraft, een boete van de overheid draagt niks bij.
b) juist zorgt dat er sneller hulp wordt ingeschakeld.
Hulp waarmee? Recovery? Dan ga je er al van uit dat er nog iets is om te recoveren en er bv nette backups zijn gemaakt. Dat is lang niet altijd zo. Misschien moeten die bedrijven daar voor gestraft worden maar zelf gaan ze daar echt niet aan mee werken. Die hebben dus geen andere keuze dan het incident geheim houden.
Bedrijven hebben nu al een sterke neiging om security incidenten geheim te houden.
Zodra ze hulp inschakelen erkennen ze min of meer dat ze het niet zelf kunnen.
Als ze het niet zelf kunnen zijn ze dus nalatig geweest en dan hebben ze geen poot meer op om te staan en wil opeens iedereen geld. Misschien wel terecht ook. Maar het effect is dan dat het incident geheim gehouden wordt. Er is immers geen enkel voordeel aan in de openbaarheid treden.
Betalen lost namelijk helemaal 0,0 op. Alle stappen die je doet bij niet betalen moet je namelijk alsnog doorlopen. Je hebt alleen je data weer sneller.
Die stappen zou je moeten nemen, maar niet iedereen doet het.
Het kan ook niet altijd. Zo zou je na zo'n aanval je data van backup moeten terughalen maar dan moeten er wel backups zijn.
Je moet dan nog steeds hulp inroepen van externen om te onderzoeken hoe ze zijn binnengekomen. Je moet nog steeds alles herstellen en extra maatregelen nemen (die je bij A al had moeten doen) om te voorkomen dat ze weer binnenkomen of dat anderen hetzelfde pad nemen.
Wederom heb je helemaal gelijk dat je dit zou moeten doen, maar in praktijk doen bedrijven niet wat ze zouden moeten. Als ze dat wel hadden gedaan dan was de hele situatie niet ontstaan. (Even los van de vraag of het praktisch mogelijk is om alles altijd goed te doen).
In alle gevallen moet je al een melding doen bij AP en ga je down waardoor je in het nieuws komt.
Bij de AVG heeft de AP er ook voor gekozen om het melden verplicht te stellen maar daar (in principe) geen boete aan te koppelen omdat ze het belangrijker vinden dat er eerlijk melding wordt gedaan.
Je maakt het juist de aanvaller makkelijker doordat iedereen zomaar kan betalen. Als er een mega boete op staat bereik je naar mijn inzicht dat a) de aanvaller weet dat hij niet zomaar geld krijgt
Ik denk dat de aanvaller dat vooral het probleem van het slachtoffer vindt, als de aanvaller uberhaupt al weet wat de wet is aan deze kant van de wereld. Hoe meer het slachtoffer het gevoel heeft klem te zitten hoe eerder er betaalt zal worden.
Als die aanvaller dat wel weet zou het zelfs een negatief effect kunnen hebben namelijk aanvallers zich gaan richten op partijen die geen nee kunnen zeggen. Ziekenhuizen en watergemalen en kerncentrales enzo.
en b) dat bedrijven daadwerkelijk security eens voorop zetten. Je hebt dan namelijk gelijk een budget om mee te werken, daar waar nu nauwelijks budget voor beveiliging te krijgen is omdat je niet kan aantonen wat het opbrengt.
Ik ben het eens met dat principe maar je moet het vooraf doen, niet achteraf. Achteraf is zo'n bedrijf al kapot en moet het al veel geld uitgeven aan herstel. Het is niet realistisch om te verwachten dat er dan ook nog geld is voor betere beveilging. Dat zou wel verstandig zijn maar iedere cent kan maar 1 keer uitgegeven worden. Als het geld op is kan er niet in security worden geinvesteerd.
in mijn werk vertel ik iedereen dat ze geen "verzekering" moeten nemen maar beter dat geld kunnen investeren in beveiligingsmaatregelen zodat ze zo goed zijn voorbereid dat er realistisch gezien andere keuzes zijn dan betalen. Dat je dat soort maatregelen altijd moet treffen omdat het bv ook nodig is als je fabriek afbrandt of een medewerker per ongeluk de verkeerde harde schijf formatteert. Maar ja,. dat doen ze ook al niet en dat gaat om veel grotere risico's (en bedragen) dan de boetes van de overheid.
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 03:30]