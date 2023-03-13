Stalker 2-developer bevestigt datadiefstal en gaat niet op eisen aanvallers in

Stalker 2-ontwikkelaar GSC Game World heeft gereageerd op een hack op het bedrijf die onlangs plaatsvond. De studio bevestigt het incident en stelt dat het niet ingaat op de eisen van de aanvaller, die dreigt informatie over de game te lekken.

Het Oekraiense GSC Game World stelt dat het in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met veel aanvallen, zowel gericht op het bedrijf als op zijn werknemers. De poging om GSC af te persen, noemt het 'futiel', omdat het bedrijf 'veel dingen heeft meegemaakt die veel verschrikkelijker zijn', zoals 'verwoeste huizen, geruïneerde levens en overlijdens van geliefden'. De ontwikkelaar vraagt spelers om geen aandacht te schenken aan eventuele lekken, omdat dat de eerste indruk van de game na zijn release zou 'verdunnen'.

De hacker of hackers achter de datadiefstal zouden Russisch zijn. In een post op het Russische sociale medium VKontakte zouden afbeeldingen van gameplay en ontwerpen gepost zijn om de echtheid van het lek aan te tonen. De hackers eisen dat GSC Game World zijn attitude jegens Rusland en Belarus bijstelt, dat werk aan een Russische vertaling van de game weer opgepakt wordt en dat de ban van een bepaalde gebruiker in de Stalker 2-Discord teruggedraaid wordt. Dat schrijft onder andere Game Rant. Als er niet aan deze eisen voldaan wordt, dan geven de hackers op 15 maart 'tientallen Gigabytes' aan data vrij. Dit zou bestaan uit het hele verhaal, tussenfilmpjes, concept art en global maps.

Stalker 2, gestileerd als S.T.A.L.K.E.R. 2, met de bijtitel Heart of Chornobyl, moet ergens dit jaar uitkomen. De game is een firstpersonshooter met survivalelementen die zich afspeelt in het gebied rondom de kerncentrale van Tsjernobyl, ongeveer anno nu. In de wereld van de game heeft de ramp geleid tot allerlei bovennatuurlijke verschijnselen, inclusief artefacten met speciale krachten, waar de hoogste bieder veel geld voor over heeft. De rijkdommen en geheimen van de zone trekken veel belangstelling, waardoor er veel strijd is om het territorium en de schatten.