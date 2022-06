Oekraïense ontwikkelaar moet Stalker 2 wederom uitstellen, release in 2023

De Oekraïense gameontwikkelaar GSC Game World heeft de release van Stalker 2: Heart of Chornobyl uitgesteld naar 2023. In eerste instantie zou het spel in december van dit jaar uitkomen, maar door het conflict in Oekraïne lijkt dit niet meer haalbaar te zijn.

Het uitstellen van de survivalshooter werd per abuis onthuld door het officiële Xbox-account op Twitter, waaruit blijkt dat Stalker 2 voor 2023 gepland staat, niet meer voor december 2021. PC Gamer heeft daaropvolgend bevestigd dat de ontwikkelaar inderdaad een uitgestelde releasedatum op het oog heeft. "Het nieuws kwam wat sneller naar buiten dan de bedoeling was, want we wilden dit eigenlijk ergens in de komende dagen bekendmaken. Maar ja, de game komt inderdaad in 2023 uit", bevestigt een werknemer van het bedrijf. Er is nog geen concrete nieuwe datum bekendgemaakt.

Het YouTube-kanaal van GSC Game World

spreekt zich fel uit tegen de invasie van Oekraïne

Hoewel GSC Game World dit nog niet nadrukkelijk heeft bevestigd, is het zo goed als zeker dat het huidige conflict in Oekraïne de oorzaak van de vertraging is. De ontwikkeling van Stalker 2 werd in maart kort na het uitbreken van de oorlog tijdelijk stilgelegd en het bedrijf werd in diezelfde maand uit thuisstad Kyiv geëvacueerd.

Het bedrijf sprak zich daarnaast nadrukkelijk uit tegen het conflict en veranderde onder meer de thumbnail van al zijn YouTube-video's naar een Oekraïense vlag met daarop een boodschap over het overlijden van Oekraïners als gevolg van de invasie door de Russen. Ook werd de officiële subtitel van Stalker 2 veranderd van 'Heart of Chernobyl' naar 'Heart of Chornobyl', conform de Oekraïense en dus niet de Russische spelling van de beruchte stad.