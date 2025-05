GSC stelt Stalker 2 opnieuw uit, deelt 'definitieve' releasedatum

Oekraïense ontwikkelaar GSC heeft Stalker 2: Heart of Chornobyl opnieuw uitgesteld. De game stond op de planning voor dit kwartaal, maar verschijnt nu op 5 september. De studio zegt meer tijd nodig te hebben om de game af te maken.

GSC zegt op sociale media dat het heeft besloten Stalker 2 uit te stellen na feedback van fans die de game vorig jaar mochten uitproberen. De studio ontving naar eigen zeggen veel positieve feedback, maar concludeerde ook dat het spel op technisch gebied meer tijd nodig heeft. GSC zegt dat het 'vastbesloten' was om de game in het eerste kwartaal uit te brengen, maar zegt dat de game door technische imperfecties momenteel niet aan de verwachtingen voldoet. De game wordt daarom uitgesteld naar 5 september. Het bedrijf noemt de nieuwe datum 'definitief'.

De release van Stalker 2 is meermaals uitgesteld sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. De ontwikkelaar was destijds gevestigd in Kyiv. De studio zei kort na de invasie dat het zijn werk aan Stalker 2 tijdelijk moest neerleggen door de oorlog. GSC zou kort na de invasie deels zijn overgeplaatst naar Tsjechië om verder te werken aan de game.

Stalker 2 werd jaren geleden aangekondigd en stond aanvankelijk op de planning voor eind 2022. De game verschijnt voor de Xbox Series X en S en de pc.