Oekraïense ontwikkelaar GSC legt Stalker 2-ontwikkeling stil door oorlog

Gameontwikkelaar GSC Game World heeft de ontwikkeling van zijn games, waaronder Stalker 2, stilgelegd. Het Oekraïense bedrijf heeft een video uitgebracht waarin het zegt dat het vanwege de oorlog in het land eerst zijn werknemers in veiligheid wil brengen.

GSC Game World heeft een korte video online gezet waarin het zich uitspreekt tegen de invasie van Oekraïne door Rusland. Het bedrijf toont daarin enkele beelden van achter de schermen waarin het laat zien hoe de motioncapture voor de aankomende game werd gemaakt, maar schakelt daarna over naar bombardementen in steden in het land. "Deze video is ons antwoord op de vraag 'Hoe gaat het met jullie?'", schrijven de ontwikkelaars. Het bedrijf noemt daarbij overigens niet specifiek de ontwikkeling van de opkomende game Stalker 2: Heart of Chernobyl, maar dat is wel de grootste release waar GSC momenteel aan werkt.

De ontwikkeling van games is daarom 'naar de zijlijn geschoven', zegt GSC. "We willen eerst onze werknemers en hun families helpen te overleven", zeggen de makers. We zullen doorgaan, maar pas na de overwinning."

Stalker 2: Heart of Chernobyl zou aanvankelijk op 28 april van dit jaar uitkomen, maar dat werd eerder al uitgesteld tot december. De ontwikkelaar zei de extra tijd te willen gebruiken om de game te verbeteren en te testen.