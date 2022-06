Amazon Prime Air start later dit jaar met pakketten afleveren met drones

Het Amazon Prime Air-bezorgprogramma door middel van drones gaat dit jaar van start in Lockeford in de Amerikaanse staat Californië. De pilot vereist daarentegen nog wel een laatste goedkeurig van de FAA en de lokale overheid.

Klanten in Lockeford kunnen vanaf de startdatum van de pilot via de webshop zien welke producten in aanmerking komen voor Prime Air. Er wordt dan een bezorgtijd gegeven, waarna de drone op het gezette tijdstip het bestelde pakketje in de tuin van de klant moet komen afleveren.

Amazon maakt in de aankondiging van het programma geen verdere details bekend over de omvang van de service. Ook is nog niet helemaal duidelijk wat voor pakketten klanten kunnen bestellen, al belooft de webshopgigant dat er 'duizenden alledaagse producent' te bestellen zijn via Prime Air. De betreffende pakketjes zullen aan een bepaald gewichtslimiet moeten voldoen, maar ook daarover is geen informatie bekend.

Bij eerdere kleinschaligere tests waren pakketjes van maximaal enkele kilo's en goede weersomstandigheden een vereiste; dan zou een pakketje binnen dertig minuten bezorgd kunnen worden. In de tussentijd werden er al meerdere nieuwe versies van de bezorgdrone uitgebracht, wat de parameters ongetwijfeld heeft beïnvloed.

Het Amazon Prime Air-programma is al grofweg een decennium in de maak en liep de afgelopen jaren tegen aanzienlijke problemen aan. Naast de nog niet uitgegeven goedkeuring, het Part 135-certificaat van de Federal Aviation Administration, zouden ook verschillende technische problemen met de daadwerkelijke bezorgdrone het programma hebben verhinderd, zo schreef Bloomberg recentelijk. Het project werd in 2013 door de toenmalige en oprichter Jeff Bezos aangekondigd en zou 'niet eerder dan in 2015' van de grond komen.