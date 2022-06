Wikipedia gaat in beroep tegen Russische boete voor desinformatie over Oekraïne

De Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia, gaat in beroep tegen een recente uitspraak van een Russische rechtbank omtrent 'verboden' materiaal. De online encyclopedie weigerde bepaalde pagina's te verwijderen en kreeg hiervoor een boete.

Het beroep is afgelopen week ingediend en vecht een recente boete van 5 miljoen roebel aan, omgerekend grofweg 83.000 euro. De boete werd aan de non-profitorganisatie opgelegd omdat het weigerde vermeende desinformatie op de website te verwijderen, aldus Wikimedia Foundation. De Russische rechtbank zou in de komende weken een reactie geven, al is er geen concrete deadline bekend.

De door Rusland bekritiseerde pagina's hebben allemaal betrekking op de invasie in Oekraïne en beschrijven veelal oorlogsmisdaden en andere gruwelijkheden jegens Oekraïense burgers. Onder meer pagina's als 'De Russische invasie van Oekraïne', 'Oorlogsmisdaden tijdens de Russische invasie van Oekraïne' en 'Massamoord in Bucha' moesten van de Russische overheid verwijderd worden van het platform, wat Wikipedia weigerde te doen.

Volgens de Wikimedia Foundation gaat het in alle gevallen om 'betrouwbare, geverifieerde kennis' met maatschappelijk belang: "De [Russische] overheid heeft zich gericht op informatie die essentieel is voor de levens van mensen in deze tijd van crisis. We vragen de rechtbank om zijn beslissing te heroverwegen ten gunste van eenieders recht op toegang tot kennis en vrijheid van meningsuiting." Verder beweert de organisatie dat Wikipedia überhaupt buiten de jurisdictie van Rusland valt gezien het om een internationaal platform gaat.

Het is niet voor het eerst dat het Russische overheidsapparaat stappen onderneemt tegen Wikipedia. Eerder werd de online encyclopedie bijvoorbeeld al gedwongen om een artikel over een bepaald soort hasj aan te passen na druk vanuit de Russische autoriteit op het gebied van communicatie. Roskomnadzor, het betreffende orgaan, tekende ook in het recente geval omtrent Oekraïne protest aan.