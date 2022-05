Google Rusland moet faillissement aanvragen na beslaglegging op bankrekening

De Russische tak van Google moet faillissement aanvragen nadat de Russische overheid beslag heeft gelegd op de bankrekening van het bedrijf. Gratis services zoals de zoekmachine en YouTube blijven nog wel beschikbaar in Rusland.

Het faillissement treft een tak van Google gelegen in Moskou, zo weet Reuters te melden. "De beslaglegging op de bankrekening van Google Rusland door de Russische autoriteiten heeft het onmogelijk gemaakt voor onze Russische afdeling om te blijven functioneren. Het aannemen en betalen van werknemers in Rusland, het betalen van leveranciers en verkooppunten en het voldoen van andere financiële verplichtingen is hierdoor belemmerd", aldus de Russische tak van het bedrijf.

Het is niet bekend of het in beslag nemen van de financiële middelen van Google Rusland een doelgerichte actie van de Russische autoriteiten is om Googles services te dwarsbomen. Vooralsnog wilde de Russische overheid nadrukkelijk YouTube niet blokkeren omdat dit 'gebruikers zou benadelen'.

Google is in tegenstelling tot veel vergelijkbare techbedrijven enigszins afzijdig gebleven nadat het conflict tussen Rusland en Oekraïne losbarstte. De Russische overheid en het bedrijf van Alphabet hebben wel over en weer maatregelen tegen elkaar getroffen; Google stopte bijvoorbeeld de verkoop van advertenties in Rusland. Het Oost-Europese land blokkeerde op zijn beurt Google News vanwege 'nepnieuws' op het platform. Een algehele blokkade bleef vooralsnog uit.