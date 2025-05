'Google Rusland is failliet verklaard door rechtbank'

De Russische afdeling van Google is failliet verklaard. Dat meldt Russisch staatsmedium RIA volgens persbureau Reuters. Google Rusland vroeg ruim een jaar geleden faillissement aan vanwege maatregelen van Moskou tegen Amerikaanse bedrijven.

Staatsmedium RIA meldt op woensdag dat de Russische afdeling van Google failliet is verklaard door een rechtbank in Moskou, nadat het eerder al faillissement aanvroeg. Dat schrijft persbureau Reuters. Google wilde niet reageren op vragen van Reuters over het vermeende faillissement. Tweakers heeft de techgigant gevraagd om commentaar.

Google Rusland vroeg meer dan een jaar geleden faillissement aan. Het bedrijf deed dat nadat autoriteiten beslag legden op de bankrekening van de onderneming, waardoor het zijn personeel en leveranciers niet meer kon betalen. Google zei eerder dat zijn gratis diensten, zoals Search, YouTube en Gmail, blijven werken in Rusland.

De Russische afdeling van Google lag al langer onder druk, onder meer vanwege het niet verwijderen van content die de Russische overheid illegaal acht. Het bedrijf beperkt ook de toegang tot bepaalde Russische media op YouTube. Rusland heeft eerder enkele diensten verboden, waaronder Facebook en X, het voormalige Twitter. Diensten van Google zijn tot op heden echter niet verboden in Rusland.