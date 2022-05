Google Play-users Rusland kunnen betaalde apps niet meer downloaden en updaten

Google Play-gebruikers in Rusland kunnen sinds 5 mei geen betaalde apps meer downloaden of updaten. Betalingen in de Play Store waren voor Russen al onmogelijk sinds begin maart. Alleen gratis apps en games zijn nog niet getroffen door maatregelen.

Google stelt dat het deze maatregel treft in het kader van zijn 'nalevingsinspanningen'. Vermoedelijk doelt het bedrijf erop dat het de maatregel doorvoert om te voldoen aan internationale sancties op Rusland. Voor gebruikers in dat land is het nu dus niet meer mogelijk om een betaalde app te downloaden uit de Play Store. Als een betaalde app al geïnstalleerd is, zal deze geen updates meer ontvangen, wat kan betekenen dat hij op termijn niet meer functioneert.

Sinds maart is het al zo dat betalingen in de Play Store niet meer mogelijk zijn voor gebruikers in Rusland. Dat betekent dat apps kopen, in-app-aankopen doen en abonnementen aanhouden al onmogelijk was.

Wat dus alleen nog rest, zijn volledig gratis apps en games; daar gelden nog geen beperkingen op. Wel tekent Google aan dat de situatie 'snel verandert' en het moedigt lezers van de bekendmaking aan om terug te keren naar die webpagina voor de nieuwste inlichtingen.

Uitbaters van apps met abonnementen kunnen gebruikers op Russisch grondgebied indien gewenst nog wel tegemoetkomen wanneer een nieuwe termijn van hun abonnement ingaat. Het is mogelijk om de grace period nadat een betaling niet slaagt, te verlengen met maximaal 30 dagen. Voor nog lopende abonnementen kan de volgende termijn uitgesteld worden met maximaal een jaar. In die periode houdt de gebruiker toegang tot de content zonder te betalen.