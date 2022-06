VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN blokkeren websites van RT en Sputnik News

Internetproviders VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN blokkeren vanaf dinsdag de Russische nieuwswebsites RT en Sputnik News. Dat bevestigen de providers aan de NOS. Een week geleden kondigde de EU aan dat de twee Russische staatsmedia verboden worden in EU-landen.

De websites van RT en Sputnik News zullen in de loop van dinsdag niet meer te bereiken zijn voor de meeste internetgebruikers in Nederland, schrijft de NOS. Een woordvoerder van KPN geeft aan dat het gehoor geeft aan het Europese besluit, ondanks dat het bedrijf 'fundamentele bezwaren' heeft tegen het blokkeren van de nieuwswebsites.

Als internetproviders de websites niet zouden blokkeren, dan zouden zij een strafbaar feit plegen en het Openbaar Ministerie zal daarop handhaven. Het is volgens de NOS nog niet bekend hoe de blokkades uitgevoerd moeten worden en of bijvoorbeeld alleen de domeinnamen van RT en Sputnik geblokkeerd worden, of dat de blokkade op een dieper niveau gebeurt. Ook is nog niet bekend of vpn-providers ook toegang tot de sites gaan tegenhouden.

De providers volgen een Europees besluit, dat een week geleden werd aangenomen door de EU. De EU schortte uitzendingen van RT en Sputnik News op en in EU-lidstaten mogen de zenders niet meer uitzenden. Ook mogen de nieuwswebsites van de Russische staatsmedia niet meer toegankelijk zijn in de Europese Unie. De EU wil hiermee actief de 'manipulatieoperatie van Poetin' dwarszitten, zei Josep Borrell, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Het blokkeren van toegang tot websites ligt gevoelig bij internetproviders. Zo wilden internetproviders jarenlang toegang tot piraterijsites niet blokkeren. Er liep een jarenlange juridische strijd over het blokkeren van The Pirate Bay, waarin providers zichzelf als neutraal doorgeefluik zagen. En in 2007 weigerden XS4ALL en KPN nog het blokkeren van kinderpornosites, omdat zij dit als vorm van censuur zagen. Daarop kwamen zij overigens later wel terug.