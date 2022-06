DuckDuckGo verlaagt 'ranking' sites die Russische desinformatie verspreiden

De op privacy gespitste zoekmachine DuckDuckGo gaat websites die 'geassocieerd zijn met Russische desinformatie' lager in zijn resultaten plaatsen. Veel grote techbedrijven nemen soortgelijke maatregelen bij hun producten en diensten.

Naast 'downranking' onderstreept DuckDuckGo dat het nieuwsberichten van bronnen met een goede reputatie bovenaan zoekresultaten voor Oekraïne plaatst om te helpen bij het verder onderdrukken van desinformatie. DuckDuckGo houdt zich al langer bezig met rankings om resultaten in zijn ogen relevanter te maken.

In de reacties onder de tweet wordt overwegend negatief gereageerd op de beslissing. Gebruikers tekenen aan dat ze zich tot DuckDuckGo wenden voor een neutraal aanbod aan zoekresultaten en ze beschuldigen het bedrijf ervan dat het hiermee een van zijn eigen kernwaarden schendt. Topman Gabriel Weinberg reageert daarop door te stellen dat de kernwaarde van DuckDuckGo de privacy is en dat het verder de taak is van een zoekmachine om relevante resultaten te tonen. Ook uit de site van DDG blijkt dat het speerpunt van hun beleid privacy is en niet specifiek neutraliteit.

Andere techbedrijven nemen soortgelijke stappen. Google weert Russische staatsmedia van de Play Store en YouTube. Ook wordt Maps-informatie over drukte op plekken in Oekraïne afgeschermd en krijgen Android-gebruikers een notificatie bij een luchtalarm. Betalen in de Play Store is sinds kort in Rusland ook niet meer mogelijk.