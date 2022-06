Nvidia neemt bedrijf over dat software maakt om NVMe-netwerkopslag te beheren

Nvidia neemt Excelero over. Dat is een provider van NVMe-opslagsoftware voor enterprisedoeleinden en high-performance computing. Het is niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is.

Nvidia kondigt de overname van Excelero aan op zijn website. Excelero gaat zich na de overname inzetten om Nvidia's ondersteuning voor block storage te verbeteren in zijn softwarestack voor enterprise en hpc. De software van Excelero zou bijvoorbeeld bij Nvidia's Magnum IO-stack voor datacenteropslag gevoegd worden, schrijft CRN. Excelero's software zal ook gebruikt worden in Nvidia's BlueField-dpu's. Dat zijn chips die specifiek zijn bedoeld voor dataverwerking.

Het primaire product van Excelero is NVMesh. Die software wordt gebruikt om arrays van NVMe-ssd's te beveiligen en gebruiken als gedeelde opslag binnen een netwerk. Daarmee kunnen enterpriseklanten dergelijke ssd's gebruiken als centrale opslag voor systemen, voor verschillende doeleinden. De software werkt zowel binnen een lokaal netwerk als in de cloud. De software wordt sinds vorig jaar bijvoorbeeld ondersteund op Microsoft Azure.

Nvidia blijft contracten nakomen door ondersteuning te bieden aan bestaande klanten van Excelero, meldt het bedrijf. In de toekomst worden de producten van Excelero echter opgenomen in Nvidia's platformen. Daarbij worden toekomstige producten van Excelero uit de handel gehaald, schrijft HPCWire. Ook de merknaam Excelero verdwijnt en het bedrijf gaat niet verder als losstaande divisie. Het personeel van Excelero gaat wel aan de slag bij Nvidia. Excelero werkte eerder al samen met Nvidia. Het bedrijf deed dat via Mellanox, dat in 2019 al werd overgenomen door de gpu-maker.