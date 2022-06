Duitse inlichtingendienst waarschuwt voor cyberaanval op kritieke infrastructuur

De Duitse inlichtingendienst BSI waarschuwt voor een cyberaanval op kritieke infrastructuur in Duitsland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft Der Spiegel op basis van een rapport van de inlichtingendienst. De BSI zegt dat een aanval op 'high-value targets' in Duitsland aanstaande is.

Die informatie zou de BSI hebben van een 'geloofwaardige bondgenoot', schrijft Der Spiegel. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne levert Duitsland wapens aan het land en heeft het sancties tegen Rusland ingesteld. In een situatierapport waarschuwt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dat een cyberaanval op kritieke infrastructuur in Duitsland aanstaande is. Dat rapport is in handen van de Duitse krant.

Details over de aanval geeft de BSI niet, maar de aanval kan gericht zijn tegen de energievoorziening in het land of militaire faciliteiten, schrijft de krant. In een ander rapport schreef het Bundesamt für Verfassungsschutz, de federale dienst voor de bescherming van de grondwet, ook al over een verhoogd risico op een grote cyberaanval, stelt Der Spiegel.

In september 2021 waarschuwde de EU dat verschillende politici en journalisten in EU-lidstaten gehackt zijn door de Russische hackersgroep Ghostwriter, die gelieerd zou zijn aan de Russische staat. Bij die aanvallen proberen de hackers data te ontfutselen van computers en persoonlijke accounts. Der Spiegel schrijft dat het aantal hackpogingen van de Ghostwritergroep sinds het begin van de Oekraïneoorlog in Duitsland opnieuw is toegenomen, vooral in de vorm van phishingmails. De Duitse overheid waarschuwt daarom extra oplettend te zijn voor dit soort aanvallen.