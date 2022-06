Duitse inlichtingendienst adviseert om antivirussoftware Kaspersky te vervangen

De Duitse inlichtingendienst BSI adviseert Duitse instellingen en bedrijven om de antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky op korte termijn te vervangen. Door de oorlog in Oekraïne wordt de kans op cyberaanvallen vanuit Rusland groter geacht.

"Antivirussoftware en de bijbehorende clouddiensten hebben vergaande systeemautorisaties en moeten een permanente, versleutelde verbinding onderhouden met de servers van de fabrikant. Daarom is het vertrouwen in de betrouwbaarheid en de zelfbescherming van een fabrikant van cruciaal belang", schrijft de BSI. "Als er wordt getwijfeld over de betrouwbaarheid van de fabrikant, vormt zijn antivirussoftware een veiligheidsrisico voor digitale infrastructuren."

De BSI vreest dat hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer het risico op een grootschalige cyberaanval vanuit Rusland toeneemt. "Een Russische IT-fabrikant kan zelf aanvallen uitvoeren, gedwongen worden om tegen zijn wil systemen aan te vallen, of zelf het slachtoffer worden van een cyberoperatie zonder dat hij daarvan op de hoogte is."

De inlichtingendienst benadrukt dat iedereen die de antivirussoftware van Kaspersky gebruikt, slachtoffer kan worden van zo'n aanval. Ondernemingen en exploitanten van kritieke infrastructuur lopen extra risico, zegt de BSI.

Ondanks de dringende boodschap adviseert de BSI bedrijven en instanties om niet te gehaast over te gaan op andere antivirussoftware. Als antivirussoftware en andere beveiligingsmaatregelen zonder voorbereiding worden uitgeschakeld, kunnen bedrijven weerloos worden tegen cyberaanvallen, zegt de instantie. De inlichtingendienst adviseert Duitse bedrijven om eerst hun beveiligingssystemen te beoordelen en eventueel door de BSI gecertificeerde cybersecurityexperts te raadplegen.

Vorige week waarschuwde de BSI al voor een cyberaanval op kritieke infrastructuur in Duitsland vanwege de oorlog in Oekraïne. Details over de aanval heeft de BSI niet gegeven, maar de aanval kan gericht zijn tegen de energievoorziening in het land of militaire faciliteiten, schrijft Der Spiegel. Bij de Nederlandse Rijksoverheid is het gebruik van Kaspersky Antivirus verboden.