Australië verbiedt Kaspersky-software voor overheidsgebruik

Australische overheden mogen vanaf 1 april niet langer Kaspersky-software gebruiken. Dat zegt de Australische overheid na onderzoek vanwege 'veiligheidsrisico's'. Vorig jaar werd Kaspersky-software helemaal verboden in de VS, maar zo ver gaat Australië niet.

Het gebruiken van Kaspersky Lab-producten en -webdiensten door Australische overheden vormt een 'onacceptabel veiligheidsrisico voor de Australische overheid', zegt het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie noemt dreigingen als buitenlandse beïnvloeding, spionage en sabotage. Kaspersky-software verzamelt volgens het ministerie 'extensief' gebruikersdata en stelt die data beschikbaar aan de Russische overheid.

Australische overheden moeten daarom per 1 april alle Kaspersky Lab-software en diensten verwijderen van alle overheidsapparaten. Vanaf die datum mogen Kaspersky-producten ook niet langer gebruikt of benaderd worden op of met apparaten van de Australische overheid. Overheidsdiensten mogen hier indien nodig uitzonderingen voor aanvragen, maar moeten dan wel mitigerende maatregelen treffen.

De Amerikaanse overheid verbood juni vorig jaar de verkoop van Kaspersky-software, ook voor bedrijven en consumenten. De Verenigde Staten zeiden dit te doen omdat Rusland Kaspersky uit zou buiten om persoonlijke informatie van Amerikanen te verzamelen. Bij de Nederlandse Rijksoverheid is Kaspersky-software al sinds 2018 verboden.

Update, dinsdag 12.30 uur: Kaspersky zegt in een verklaring aan Tweakers teleurgesteld te zijn over de beslissing van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken. Het bedrijf zegt de mening te hebben dat het besluit voorkomt 'uit het huidige geopolitieke klimaat en niet is gebaseerd op een technische beoordeling van zijn producten, waar het herhaaldelijk om heeft gevraagd'. Kaspersky verklaart een onafhankelijk privébedrijf te zijn, zonder banden 'met enige overheid'.