Google wil stoppen met sms-verificatiecode bij aanmaken Gmail-account

Google wil stoppen met het gebruiken van sms-verificatiecodes bij het aanmaken van een Gmail-account. In plaats daarvan zouden gebruikers een QR-code moeten scannen. Het bedrijf wil hier de komende maanden aan werken.

Het gebruiken van QR-codes moet de phishingrisico's beperken en maakt Google minder afhankelijk van providers, zegt het bedrijf tegen Forbes. Met dat laatste doelt het bedrijf op providers waarbij het 'makkelijk is' om de provider om de tuin te leiden en zo het telefoonnummer van een ander kapen. Criminelen kunnen dan met dat gekaapte telefoonnummer Gmail-accounts aanmaken op naam van een ander, zegt het bedrijf.

Google wil wel met verificatiecodes blijven werken, om er zeker van te zijn dat de gebruiker is wie hij of zij zegt en om misbruik tegen te gaan. In plaats van sms'jes, moet dat straks echter met een QR-code gebeuren die gebruikers moeten scannen bij het aanmaken van een nieuw account. Google geeft nog geen details over hoe dit in de praktijk gaat werken en wanneer dit voor gebruikers beschikbaar moet komen.