Gebruikers Gmail-app op Android kunnen Gemini vragen stellen over mailinhoud

Google is donderdag begonnen met het uitrollen van de Gmail Q&A-functie naar de Android-versie van de Gmail-app. Hiermee kunnen gebruikers onder meer vragen stellen aan Gemini over de inhoud van mails of de chatbot gebruiken om naar bepaalde berichten te zoeken.

Met Gmail Q&A kunnen gebruikers toegang tot Gemini gebruiken om hun volledige inbox te lezen. Google schrijft dat gebruikers Gemini onder meer kunnen vragen om e-mails samen te vatten of om te zoeken naar specifieke details, zoals adressen of gemaakte kosten tijdens bepaalde evenementen.

De Gmail Q&A-functie is beschikbaar voor betalende en zakelijke Gemini-gebruikers, schrijft Google. De functie was al sinds juni beschikbaar in de webversie van Gmail en komt 'binnenkort' ook naar de iOS-versie van de mailapp.