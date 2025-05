Onderdelen voor Samsungs dubbel vouwbare smartphone gaan in april in productie, zeggen bronnen van het Koreaanse ETNews. Het toestel zelf zou dan samen met de andere vouwbare Galaxy Z-toestellen in productie gaan en in juli uitkomen.

ETNews meldt niet wanneer de dubbel vouwbare telefoon in productie moet gaan, maar zegt wel dat dit vermoedelijk samen zal hangen met de productie van de andere vouwbare toestellen die Samsung dit jaar wil uitbrengen.

Het medium zegt net als eerdere geruchten dat de smartphone gebaseerd wordt op het Flex G-prototype, met drie schermdelen. De buitenste schermdelen vouwen hierbij naar buiten. Het binnenscherm krijgt volgens de ETNews-bronnen een diagonaal van 9,96", terwijl het buitenscherm een grootte krijgt van 6,49", net als op de Fold SE en de Fold 7. Het toestel zou geen stylusondersteuning hebben, omdat de benodigde digitizer het toestel te dik zou maken. De smartphone wordt al dikker omdat het in opgevouwen toestand een extra scherm heeft, daarom zou Samsung de digitizer weglaten.

Naar verwachting komt de telefoon niet in alle markten uit. Samsung zou zo'n 200.000 tot 300.000 exemplaren willen produceren, relatief weinig voor een vouwbare smartphone. Het bedrijf zou op die manier de reacties van consumenten willen peilen.