Dubbel vouwbare smartphone Huawei draait op eigen op 7nm gemaakte Kirin-soc

De dubbel vouwbare smartphone van Huawei, de Mate XT, draait op de Kirin 9010-soc van Huaweis chipdivisie HiSilicon. Daarmee deelt de smartphone de soc met de eerder verschenen Pura 70 Ultra.

De soc heeft volgens een foto van Taylor Organ een enkele snelle core op 2,3GHz die de fabrikant aanduidt als Taishan Big Core, met daarnaast drie Taishan Big-cores op 2,2GHz en vier ARM Cortex A510-kernen op 1,55GHz. De GPU is een Maleoon 910 MP4, eveneens van Huawei zelf.

Inmiddels zijn ook de eerste hands-ons verschenen. De Mate XT blijkt bij een van de panelen iets dikker dan bij de andere twee. In totaal is de dubbel vouwbare smartphone 12,8mm dik. Dat is om en nabij dezelfde dikte als veel gangbare vouwbare smartphones. De Galaxy Fold6 van Samsung is bijvoorbeeld 12,1mm dik. De Mate XT komt volgende week uit, maar alleen in China. Hij kost omgerekend 2800 euro.

Mate XT Schermdiagonaal Lengte Breedte Dikte Opgevouwen 6.4” 156,7mm 73,5mm 12,8mm Twee panelen 7.9” 143mm 7,45 / 4,75mm Drie panelen 10.2” 219mm 3,6 / 3,6 / 4,75mm

Hands-on van GizmoChina