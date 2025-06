Infineon wil GaN-producten zoals laders goedkoper maken met 300mm-wafers

Infineon heeft 300mm-wafers getest voor de productie van producten met halfgeleiders van galliumnitride. De productie vindt nu plaats met 200mm-wafers. Omdat de 300mm-wafers de kosten van productie omlaag brengen, kunnen producten als laders goedkoper worden.

300mm-wafer Infineon voor GaN

Omdat Infineon siliciumhalfgeleiders ook met 300mm-wafers maakt, kan het bedrijf nu de apparatuur daarvoor gaan inzetten om GaN-halfgeleiders te maken. Uit een 300mm-wafer kan Infineon 2,3 keer zoveel chips halen als een 200mm-wafer, claimt het bedrijf.

GaN-chips zitten in allerlei producten en zijn tot nu toe het bekendste van laders voor onder meer smartphones en laptops. De GaN-laders zijn nu nog duurder, maar wel een stuk kleiner. Wanneer de uit 300mm-wafers gemaakte GaN-chips in producten zullen gaan belanden, is vooralsnog onbekend.