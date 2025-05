Huawei gaat dubbel vouwbare smartphone buiten China uitbrengen

Huawei gaat zijn dubbel vouwbare smartphone Mate XT Ultimate buiten China uitbrengen. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Over twee weken is er een evenement om aan te kondigen hoe dat gaat gebeuren.

Dat evenement is op dinsdag 18 februari in Maleisië, meldt Huawei. Daarmee lijkt het erop dat de telefoon eerst naar andere Aziatische landen komt. Huawei heeft ook vaak evenementen georganiseerd in Europa. Als de telefoon naar Europa komt, zou het voor de hand liggen om dat aan te kondigen op telecombeurs Mobile World Congress, die begin maart plaatsvindt in Barcelona.

Huawei bracht de Mate XT Ultimate in september uit in China. Het toestel beschikt over twee scharnieren en kan worden opgevouwen in een soort Z-vorm. Wanneer het toestel volledig is opgevouwen, beschikt het over een 6,4"-scherm aan de voorkant. Gebruikers kunnen het apparaat ook gedeeltelijk uitvouwen tot een 7,9”-formaat. De Mate XT is uitgerust met een 5600mAh-accu en ondersteunt bekabeld laden met 66W en draadloos opladen met 50W. Huawei heeft zijn reguliere vouwbare smartphone Mate X6 in december uitgebracht in Europa.