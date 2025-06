Huawei Pura 80 Ultra kan met één camerasensor schakelen tussen twee telelenzen

Huawei heeft de Pura 80 Ultra aangekondigd, een smartphone waarbij één camerasensor twee verschillende telelenzen kan gebruiken. Zo kan de optische zoom van de telelens 3,7x of 9,4x zijn. Het is niet bekend of de telefoon ook in de Benelux uitkomt.

De Pura 80 Ultra heeft aan de achterzijde twee telelenzen, waarbij een verschuifbaar prisma bepaalt welke lens de 1/1,28"-camerasensor gebruikt. Het gaat om een 83mm- of 3,7x-zoomlens met een diafragma van f/2.4, en een 212mm- of 9,4x-zoomlens met een f/3.6-diafragma. Beide lenzen gebruiken dezelfde 50-megapixelsensor, al spreekt Huawei bij de 9,4x-zoomlens over een 12,5-megapixelsensor. Vermoedelijk past Huawei hier dan ook pixelbinning of sensorcropping toe.

Verder bevat de achterzijde van de telefoon een 50-megapixelhoofdcamera en een ultragroothoeklens van 40 megapixel. Aan de voorzijde zit een 13-megapixelselfiecamera. De smartphone heeft een 6,8"-oledscherm met een resolutie van 2848x1276 pixels, een 5700mAh-accu en IP68- en IP69-certificeringen. Het toestel krijgt 16GB geheugen en tot 1TB opslag. Details over de soc zijn niet bekendgemaakt.

De Pura 80 Ultra is vanaf 26 juni in China te koop voor omgerekend 1211,77 euro. Het is niet bekend of de Pura 80 Ultra ook in België en Nederland beschikbaar komt, maar de Pura 70 Ultra is op het moment van schrijven via de Pricewatch in Nederland te koop.