HP onthult eerste apparaat met Google Beam-ondersteuning voor 25.000 dollar

HP heeft het HP Dimension-systeem onthuld. Het systeem van HP is het eerste dat Google Beam ondersteunt, de 3d-videobeltechnologie van Google. HP Dimension moet eind 2025 beschikbaar komen voor 'een selecte groep klanten' en kost exclusief Google Beam-licentie 25.000 dollar.

HP Dimension, dat eerder bekendstond als Project Starline, gebruikt zes camera's en AI om een 3d-video te maken van elke deelnemer van het videogesprek, schrijft het bedrijf. Het systeem geeft deze video vervolgens weer op een speciaal lichtveldbeeldscherm, dat ervoor moet zorgen dat de mensen er realistisch uitzien en oogcontact met elkaar kunnen maken.

Het bedrijf zegt dat het systeem verschillende voordelen heeft ten opzichte van traditionele videobelsystemen. Zo zouden deelnemers de gesprekken 28 procent beter onthouden, 39 procent meer non-verbaal communiceren en 14 procent meer gefocust zijn op hun gesprekspartner. Hoe HP dit precies heeft onderzocht, is niet bekend.

De HP Dimension biedt native ondersteuning voor Zoom Rooms en Google Meet. Gebruikers kunnen met de HP Dimension een-op-een met elkaar bellen in 3d of traditionele 2d-groepsgesprekken houden. Het systeem werkt ook met andere cloudgebaseerde videobelplatforms zoals Microsoft Teams en Webex.

HP brengt ook de Poly Studio A2 Audio Bridge en Table Microphone uit. De Audio Bridge biedt ondersteuning voor maximaal 32 gesynchroniseerde audiokanalen via maximaal acht tafelmicrofoons. De Table Microphone heeft een magnetische houder voor kabelbeheer er kunnen er maximaal acht aan elkaar gekoppeld worden.

Klanten kunnen de Audio Bridge en Table Microphone vanaf juni 2025 bestellen voor respectievelijk 549 en 329 dollar per stuk. De apparaten worden vanaf september 2025 verzonden. Of en wanneer de apparaten in Nederland uitkomen is nog niet bekend.