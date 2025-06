Disney en Universal starten copyrightrechtszaak tegen Midjourney

Disney en Universal hebben AI-bedrijf Midjourney aangeklaagd vanwege het vermeende misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Midjourney zou beelden van de twee bedrijven hebben gebruikt voor het trainen van de AI-modellen.

Midjourney zou 'talloze' auteursrechtelijk beschermde beelden gebruiken om zijn AI-modellen te trainen, claimen Universal en Disney in de rechtbankdocumenten waar The New York Times over schrijft. Door dat misbruik zouden de tientallen miljoenen geregistreerde gebruikers van Midjourney afbeeldingen kunnen maken op basis van personages van Disney- en Universal-merken. Bij de rechtbankdocumenten laten de twee bedrijven AI-afbeeldingen zien van onder meer Shrek-, Star Wars-, Despicable Me- en Spider-Man-personages.

De bedrijven zeggen dat Midjourney 'representatief is voor een copyright-meelifter en een bodemloze put aan plagiaat'. Disney en Universal zeggen dat ze Midjourney hebben gevraagd te stoppen met het misbruik maken van het auteursrechtelijk beschermd materiaal, maar dat ze daar geen inhoudelijke reactie op kregen. Dat stoppen willen ze met de rechtszaak afdwingen, evenals een schadevergoeding. Een bedrag wordt niet genoemd. Ze willen ook voorkomen dat Midjourney het materiaal gaat gebruiken voor een toekomstige functie om video's te maken.

Het is niet voor het eerst dat een AI-bedrijf wordt aangeklaagd voor het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming. Eerder werden bijvoorbeeld OpenAI en Meta hiervoor aangeklaagd. Het is volgens de krant echter wel voor het eerst dat Hollywood-filmstudio's een AI-bedrijf aanklagen.