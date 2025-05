Midjourney overweegt tijdelijke stop op genereren van politieke afbeeldingen

David Holz, de ceo van Midjourney, overweegt om het genereren van 'politieke afbeeldingen' tijdelijk te stoppen. Het gaat daarbij vooral om afbeeldingen met oud-president Donald Trump en de huidige president van de VS, Joe Biden.

Het bedrijf achter de AI-afbeeldingengenerator wil naar eigen zeggen voorkomen dat er nepnieuws wordt verspreid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit jaar. Holz zou in een gesprek op Discord zijn overweging bekendgemaakt hebben, schrijft Bloomberg. Als het bedrijf besluit om de verandering in te voeren, dan geldt deze voor een jaar.

“Ik weet dat het leuk is om Trump-foto’s te genereren, want ik doe dat ook. Trump is op esthetisch vlak heel interessant. Maar het is waarschijnlijk beter om het gewoon niet te doen. Het is beter om je tijdens deze verkiezingen een beetje terug te trekken. We zullen zien”, zei Holz in het gesprek. De ceo zegt dat als er een verbod komt, dit waarschijnlijk niet publiekelijk wordt aangekondigd. Holz reageerde niet op een verzoek van Bloomberg om verder commentaar.

De overweging van Holz is niet verrassend. In maart 2023 circuleerden er op sociale media door Midjourney gegenereerde afbeeldingen van een gearresteerde Trump. Niet lang daarna pauzeerde het bedrijf de gratis probeerversie van de afbeeldingengenerator tijdelijk. Het bedrijf heeft inmiddels regels ingevoerd die het maken van ‘misleidende afbeeldingen van gebeurtenissen en personen’ met Midjourney verbieden en maatregelen genomen om dit te voorkomen.

Bloomberg-redacteur Rachel Metz slaagde er echter nog in om in Midjourney 5.2 een afbeelding te genereren van Trump die onder de spaghetti zit. In versie 6.0 is dit niet mogelijk. Ook weigerde de nieuwere versie verzoeken om afbeeldingen te genereren van Trump die een stuk pizza eet of een stapel boeken draagt. Wel kreeg Metz afbeeldingen van Trump in zijn eentje.