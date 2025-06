Stable Diffusion XL Turbo kan in real time plaatjes genereren

Stability AI introduceert zijn Stable Diffusion XL Turbo-model. Dit AI-model kan in real time plaatjes genereren op basis van tekst. Volgens de maker is het aantal stappen bij het genereren van beeld teruggebracht tot een à vier stappen, waar dat er voorheen vijftig waren.

Het SDXL Turbo-model van Stability AI is gebaseerd op een nieuwe distillation-techniek genaamd Adversarial Diffusion Distillation, oftewel ADD. Deze techniek stelt het model in staat om plaatjes te genereren zonder wachttijd, maar met behoud van een hoge kwaliteit. Het model werkt in real time, en kan dus beelden weergeven tijdens het typen van prompts. Het SDXL Turbo-model is volgens de maker in staat om beelden te genereren met een enkele samplingstap. Het huidige Stable Diffusion XL-model heeft vijftig stappen.

Outputs van SDXL Turbo. Bron: Hugging Face

Stable Diffusion XL Turbo gebruikt score distillation om dat te bereiken. Het systeem gebruikt daarbij een adversarial loss. Dat genereert een plaatje met als doelstelling om een discriminator te misleiden, die is getraind om AI-plaatjes te onderscheiden van echte beelden. Daarnaast wordt een groot en vooraf getraind diffusionmodel gebruikt als een soort 'leraar'. Het bedrijf heeft een researchpaper gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de techniek precies werkt.

Stability AI publiceert daarnaast de resultaten van een menselijke test. Daarbij moesten proefpersonen de output van twee AI-generators op basis van dezelfde prompt beoordelen. De SDXL Turbo-beelden scoorden relatief goed in vergelijking met andere AI-modellen die meer stappen gebruiken. Het bedrijf zegt ook dat SDXL Turbo relatief snel werkt. Het model kan een plaatje van 512x512 pixels in ongeveer 0,2 seconden genereren op een Nvidia A100-datacenter-gpu.

Het SDXL Turbo-model is vanaf nu gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Stability AI heeft ook een demoversie gepubliceerd, die met een account via de Clipdrop-website te gebruiken is. SDXL Turbo is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

Een demo van beeldgeneratie in real time met SDXL Turbo