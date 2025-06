Viaplay stelt publicatie kwartaalcijfers opnieuw uit, ditmaal tot donderdagavond

Streamingdienst Viaplay heeft opnieuw de publicatie van zijn kwartaalcijfers uitgesteld. Deze zouden op woensdag 29 november worden gepubliceerd, maar dat wordt nu een dag later in de avond. Het bedrijf stelde de publicatie eerder al met meer dan een maand uit.

Viaplay Group zegt zijn kwartaalcijfers voor het derde kwartaal te publiceren op donderdagavond 30 november. Het bedrijf is momenteel nog in gesprek met zijn 'grootste aandeelhouders, schuldverschaffers en obligatiehouders' over de toekomst van het bedrijf. Het eerdere publicatie-uitstel was om diezelfde reden. Viaplay zei vorige maand onder meer te overleggen over een mogelijke herstructurering en de potentiële verkoop van bepaalde 'niet-kernactiviteiten'.

De Zweedse streamingdienst zit al langer in financiële problemen. Het bedrijf draaide vorig jaar een verlies van 6,5 miljoen euro. Viaplay Group kondigde in juli al een nieuwe bedrijfsstrategie aan. Het bedrijf wil zich daarmee gaan richten op zijn 'kernactiviteiten', waaronder die in Nederland. De dienst trok zich toen wel terug uit veel andere landen. Het bedrijf heeft sindsdien ook dertig procent van zijn personeel ontslagen.