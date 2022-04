Viaplay kreeg er vorig kwartaal 778.000 abonnees bij, 'meeste uit Nederland'

Viaplay kreeg er in het afgelopen kwartaal 778.000 abonnees bij. De streamingdienst begon op 1 maart in Nederland. Volgens Viaplay was het een 'hele succesvolle introductie' die 'boven verwachting' was.

Het bedrijf achter de streamingdienst zegt dat het eind maart 1,2 miljoen internationale abonnees had, 'waarvan de meerderheid' uit Nederland komt. Viaplay startte op 1 maart in Nederland en kost 14 euro per maand.

De streamingdienst heeft veel sport in zijn aanbod, waaronder Formule 1, Bundesliga- en Premier League-voetbal, en eigen producties. In het afgelopen kwartaal plaatste de dienst 13 nieuwe, eigen producties op het platform. Het bedrijf verwacht dit jaar nog 70 producties in première te laten gaan.

Wereldwijd heeft Viaplay nu bijna 4,8 miljoen abonnees. Dit is 52 procent meer dan een jaar eerder. De streamingdienst was in het vorige kwartaal goed voor 39 procent van de omzet van het bedrijf, omgerekend is dit een omzet van 124,5 miljoen euro.