Centric wil 60 miljoen euro omzetverlies verhalen op ex van topman Sanderink

Ict-leverancier Centric wil 60 miljoen euro omzetverlies verhalen op de ex-vriendin van topman Gerard Sanderink. Dat bedrag komt boven op het bedrag dat het bedrijf al eiste van Brigitte van Egten. Het zou gaan om gemiste inkomsten door het verlies van klanten en aanbestedingen.

Volgens Het Financieele Dagblad zegt Centric dat het de misgelopen omzet wil verhalen. Het bedrijf deed dat tijdens een zittingszaak die deze week speelde. Het zou gaan om de ophef binnen het bedrijf die onder andere is ontstaan nadat topman en oprichter Gerard Sanderink zich zou hebben ingelaten met 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Sinds haar betrokkenheid bij het bedrijf zou Sanderink ruzie hebben met de top van het bedrijf. Daarin staat onder andere Sanderinks ex-vriendin en zakenpartner Brigitte van Egten centraal. Centric beschuldigt haar in diverse rechtszaken van diefstal, maar die claim werd door de rechter ook al diverse keren afgewezen.

Centric heeft door al die onrust in de afgelopen jaren veel problemen gekregen, onder andere met klanten. Zo verlengde De Nederlandsche Bank in maart zijn contract met Centric niet. Centric liet eerder beslag leggen op het vermogen van Brigitte van Egten. Dat zou om 1,96 miljoen euro gaan, maar Centric zegt nu in de rechtszaak nog veel meer geld te hebben misgelopen door haar vermeende wanbeleid.

Het bedrijf zegt in totaal 60 miljoen euro aan omzet te zijn misgelopen door de ruzies en publieke rechtszaken tussen Sanderink en Van Egten. Door die ruzies zouden klanten zijn weggelopen en zou Centric nieuwe aanbestedingen zijn misgelopen. Centric zou nu vrijwel al zijn omzetverlies in 2019 en 2020 op Van Egten willen verhalen.

De claim valt op, omdat Centric jarenlang heeft volgehouden dat de ruzie tussen Sanderink en Van Egten een privékwestie was die niets te maken had met Centric. Nu zou de ruzie toch invloed op het bedrijf hebben gehad. Centric bevestigt dat in een bericht op de website. Sinds begin 2021 zit Gerard Sanderink niet meer in het bestuur van Centric, al heeft hij nog wel aandelen in het bedrijf. Volgens Centric is het contract met De Nederlandsche Bank onlangs alsnog verlengd voor een periode van vijftien maanden.

Update: het contract met DNB is verlengd voor vijftien maanden, niet vijftien jaar.