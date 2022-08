Rechter bevestigt: Rian van Rijbroek gebruikte mailadressen van Gerard Sanderink

'Cybercharlatan' Rian van Rijbroek had toegang tot de inbox van Centric-topman Gerard Sanderink en stuurde e-mails uit zijn naam. Dat concludeert de rechter in een van de zaken tussen Brigitte van Egten en Sanderink. Het is voor het eerst dat die vermoedens worden bevestigd.

De uitspraak komt van de kantonrechter in Almelo. Daar speelde een zaak tussen Brigitte van Egten, de ex-partner van Centric-topman Gerard Sanderink, tegen Rian van Rijbroek en verschillende toplieden van IT-bedrijf Centric. Van Egten spande een zaak aan tegen hen vanwege 'smadelijke en lasterlijke uitspraken' die 'de goede naam en reputatie van Van Egten' zouden aantasten. Het is een van de vele zaken tussen de twee partijen die de laatste jaren voor de rechter zijn gekomen. Opvallend aan de zaak is dat de rechtbank nu voor het eerst bevestigt dat Van Rijbroek gebruikmaakte van het e-mailaccount van Gerard Sanderink.

Centraal in de zaak staat de affaire tussen de zelfbenoemde cyberexpert en Sanderink. Van Rijbroek werd bekend na een optreden in Nieuwsuur, toen ze onnavolgbare wartaal over ddos-aanvallen uitsloeg en als 'expert' al snel werd ontmaskerd. Ondanks haar onkunde wist ze een relatie aan te gaan met Sanderink, oprichter en baas van Centric, dat belangrijke automatiseringssoftware bouwt voor veel Nederlandse overheidsinstellingen en grote bedrijven. Sinds haar relatie heeft ze ook veel invloed in het bedrijf, waar bijvoorbeeld veel toplieden weggingen.

Die invloed leek ze deels uit te oefenen door e-mails te versturen uit naam en vanaf het e-mailaccount van topman Sanderink. Daar waren lange tijd veel aanwijzingen voor, zoals het feit dat e-mails met de verkeerde naam 'Gerard van Sanderink' werden ondertekend, maar concreet bewijs ontbrak daar altijd voor. Van Rijbroek gebruikte Sanderinks e-mailadres ook om Sanderinks ex-partner Brigitte van Egten zwart te maken bij collega's, zakenpartners en politici. Daarvoor klaagt Van Egten haar nu aan.

In de uitspraak zegt de rechter nu dat Van Egten 'voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Van Rijbroek e-mails uit naam van, en met instemming van, Sanderink heeft geschreven en verstuurd'. Daarvoor is veel bewijs, zegt de rechter. Zo waren Sanderink-e-mails afkomstig van het IP-adres dat Van Rijbroek ook voor haar persoonlijke e-mailadres zou gebruiken. In een proces-verbaal claimde een deurwaarder dat feit ook. Die deurwaarder zegt verder dat Van Rijbroek toegang had tot de inloggegevens van de inbox en dat ze die gegevens meer dan eens gewijzigd heeft.

Ook zegt de rechter dat Van Rijbroek 'concepten in haar eigen accounts schreef en vervolgens naar het Sanderink-account verstuurde'. Het valt de rechter ook op dat 'de opmaak, spelling en taal van de e-mails' gelijk zijn aan hoe Van Rijbroek schrijft, inclusief dezelfde d/t-fouten en het gebruik van termen als 'staatshacker', 'kapotschrijven', 'dekmantel', 'rookgordijn' en 'camouflagebedrijf'. Tot slot zou ze ook in opgenomen telefoongesprekken hebben bevestigd toegang te hebben tot Sanderinks accounts en die ook te gebruiken.

De rechtbank heeft Van Rijbroek een dwangsom opgelegd. Ze moet stoppen met de uitlatingen tegenover Van Egten en anders 20.000 euro per overtreding betalen.

De relatie tussen Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink kwam eerder dit jaar uitgebreid aan bod in een boek van Tubantia-journalist Angelique Kunst. Tweakers plaatste een voorpublicatie van 'Er is er hier maar één de baas!'