Centric: overname is afgerond, ex-Capgemini-directievoorzitter wordt ceo

Centric bevestigt dat de overname door een consortium is afgerond. Daarbij meldt het bedrijf ook dat er een nieuwe ceo is gevonden: Hans van Waayenburg. Van Waayenburg was voorheen directievoorzitter bij Capgemini in Nederland en ceo van Sogeti.

Met het afronden van de overname en het aanstellen van een nieuwe ceo is er volgens Centric 'een pad naar de toekomst na een roerige periode'. Van Waayenburg was volgens zijn LinkedIn-profiel voorheen directievoorzitter bij de Nederlandse tak van Capgemini en ceo van Sogeti, een technologietak van Capgemini. Centric noemt hem een 'ervaren leider in de IT- en technologiesector'.

De overname van Centric was op 30 september volledig afgerond, na goedkeuring van Nederlandse autoriteiten. De ACM ging op 26 augustus akkoord. Centric had tot nu toe niet gezegd dat de overname officieel rond was. Een consortium van IT-bedrijven onder leiding van investeringsmaatschappij Imker Capital Partners is nu eigenaar van Centric.

Voorheen was Gerard Sanderink eigenaar, die het bedrijf ook oprichtte. De afgelopen jaren heeft hij echter meerdere opvallende keuzes gemaakt, zoals het aanstellen van de controversiële Rian van Rijbroek als baas van een cybersecurityafdeling. Sanderink is in 2023 met Van Rijbroek getrouwd. Sanderinks gedrag zorgde voor frictie met en binnen Centric, waarbij Sanderink werd geschorst als bestuurder en De Nederlandsche Bank het contract met Centric opzegde. Het is nooit duidelijk geworden hoeveel Sanderink verdiende aan de verkoop.