Centric: overname is afgerond, ex-Capgemini-directievoorzitter wordt ceo

Centric bevestigt dat de overname door een consortium is afgerond. Daarbij meldt het bedrijf ook dat er een nieuwe ceo is gevonden: Hans van Waayenburg. Van Waayenburg was voorheen directievoorzitter bij Capgemini in Nederland en ceo van Sogeti.

Met het afronden van de overname en het aanstellen van een nieuwe ceo is er volgens Centric 'een pad naar de toekomst na een roerige periode'. Van Waayenburg was volgens zijn LinkedIn-profiel voorheen directievoorzitter bij de Nederlandse tak van Capgemini en ceo van Sogeti, een technologietak van Capgemini. Centric noemt hem een 'ervaren leider in de IT- en technologiesector'.

De overname van Centric was op 30 september volledig afgerond, na goedkeuring van Nederlandse autoriteiten. De ACM ging op 26 augustus akkoord. Centric had tot nu toe niet gezegd dat de overname officieel rond was. Een consortium van IT-bedrijven onder leiding van investeringsmaatschappij Imker Capital Partners is nu eigenaar van Centric.

Voorheen was Gerard Sanderink eigenaar, die het bedrijf ook oprichtte. De afgelopen jaren heeft hij echter meerdere opvallende keuzes gemaakt, zoals het aanstellen van de controversiële Rian van Rijbroek als baas van een cybersecurityafdeling. Sanderink is in 2023 met Van Rijbroek getrouwd. Sanderinks gedrag zorgde voor frictie met en binnen Centric, waarbij Sanderink werd geschorst als bestuurder en De Nederlandsche Bank het contract met Centric opzegde. Het is nooit duidelijk geworden hoeveel Sanderink verdiende aan de verkoop.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 17:36 32

16-10-2024 • 17:36

32

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Reacties (32)

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hhj 17 oktober 2024 09:49
Destijds kocht Centric allemaal kleine IT-leveranciertjes op die pakket aan de overheid hadden gelicentieerd. Vervolgens werd al het personeel er uit gegooid, doorontwikkeling zo goed als stopgezet en de licentiekosten omhoog, om de boel zo veel mogelijk uit te melken; de gemiddelde overheidsmanager had onvoldoende kennis om uberhaupt migratie te kunnen overwegen en budget was er toch genoeg. Zo komen ze aan die grote klantenkring binnen de gemeentelijke overheid.
Ik heb dat altijd een bijzonder discutabele manier van geld verdienen gevonden, maar als ik zie wat Broadcom nu met o.a. VmWare doet is dat toch een beetje de modus operandi binnen de IT; de klanten kunnen toch bijna geen kant op dus je kan het zo bont maken als je maar wil m.b.t. licenties. Voor consultancy en uurtje-factuurtje geldt iets anders, maar ook daar is de spoeling al heel lang erg dun....
geerttttt @hhj17 oktober 2024 20:48
Ik heb die key2 producten van Centric (zo heten al die overheidsproducten van hun) gezien bij veel gemeenten. Het is echt dramatisch ouderwetse software. Als je geluk hebt is het webbased in sommige gevallen, maar het is echt duidelijk dat er weinig aan vernieuwd wordt. Maar de vendor lock-in is groot inderdaad. Kies je een ander product? Dan verlies je je koppelingen met alle andere centric producten en ook alle data moet je maar zien te migreren.
Zwarte_os 16 oktober 2024 17:46
Is er nog wel iets over van Centric nu? Kan mij niet voorstellen dat je als expert daar blijft zitten. Nieuwe contracten zullen er ook waarschijnlijk niet veel getekend zijn. Iemand die het weet?
wildhagen
@Zwarte_os16 oktober 2024 17:54
Natuurlijk is er nog wat over, verreweg het meeste van het bedrijf is er gewoon nog. Op één klein onderdeel na wat verkocht is, omdat het niet meer tot de kerntaken behoorde (en dit was al in gang gezet vóór de 'situatie-Sanderink' begon), is de rest van het concern gewoon nog altijd intact en 'alive and kicking', om het in oud-Hollandsch te zeggen.

En er zijn nog zat contracten getekend of bestaande contracten verlengd, zoals je op de Nieuwssite (en op Intranet) kunt lezen: https://www.centric.eu/nl/nieuws/

En ja, natuurlijk is er wat verloop onder personeel geweest, maar we moeten nou ook weer niet doen alsof het hele bedrijf opeens vertrokken is. Bij lange na niet zelfs.

Blij toe dat de onrust, want uiteraard was die er wel, nu verdwenen is en de rust weer teruggekeerd is.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 16 oktober 2024 17:55]

coolgen @wildhagen16 oktober 2024 19:16
gelukkig vind er momenteel geen reorganisatie plaats...of mag ik het zo weer niet noemen
MandersOnline @coolgen17 oktober 2024 09:19
Toch wel eentje al een poosje geleden begonnen en nog bezig, maar zoals ze zeggen is het vooral mensen binnen een andere divisie van Centric een andere plek geven.
coolgen @MandersOnline17 oktober 2024 10:35
deels waar maar vanuit dbs wordt iedereen een voorstel gedaan die niet plaatsbaar is en dat is in mijn ogen toch echt een ordinaire reorganisatie. want ja ga je akkoord met het voorstel ga je niet langs de kantonrechter
tweaker2010 @wildhagen16 oktober 2024 21:46
En ja, natuurlijk is er wat verloop onder personeel geweest, maar we moeten nou ook weer niet doen alsof het hele bedrijf opeens vertrokken is. Bij lange na niet zelfs.

Blij toe dat de onrust, want uiteraard was die er wel, nu verdwenen is en de rust weer teruggekeerd is.
Je stelt het iets te simplistisch voor. Centric heeft enorm veel imagoschade opgelopen de afgelopen jaren, elk zichzelf respecterend bedrijf in de commerciele sector wil hier niet meer mee geassioceerd worden. Binnen de overheid zijn ze ook veel contracten verloren, waaronder het contract met de Nederlandse Bank.
Blijft over de gemeenten die er niet vanaf kunnen omdat hun applicaties dermate afhankelijk zijn dat ze niet zonder Centric kunnen.

De complete directie is meerdere malen opgestapt en weer vervangen, de meeste goede mensen zitten inmiddels bij de concurrentie en hebben klanten overgenomen. Kijk naar een Cegeka als voorbeeld die enorm gegroeid is afgelopen tijd.
Triblade_8472 @Zwarte_os16 oktober 2024 19:07
Jazeker, alleen al omdat ze een aardige monopolie hebben opgebouwd én de concurrentie nokkie vol zit met mensen die over willen stappen.
esmit @Zwarte_os16 oktober 2024 22:54
Ik ben er juist nu (mei) naartoe gegaan omdat ik denk dat de toekomst/een gedeelte van de toekomst van Centric ligt bij mijn expertise, M365.
OruBLMsFrl 16 oktober 2024 17:41
Heel blij dat deze zeer duistere periode in de Nederlandse ICT geschiedenis nu ten einde is. Triest dat zo een charlatan als van Rijbroek niet in de gevangenis terecht gekomen is. Gerard en de beroepsintegriteit verdienen beide beter, dan dat zo iemand zichzelf cyber security expert mag uitroepen, laat staan daar zo een afdeling leiding gaat geven.
Blijft onwerkelijk hoe weinig waarborgen een voor Nederlandse gemeenten zo strategisch bedrijf dan maar hoeft te hebben kennelijk.
Llopigat
@OruBLMsFrl16 oktober 2024 18:18
Triest dat zo een charlatan als van Rijbroek niet in de gevangenis terecht gekomen is. Gerard en de beroepsintegriteit verdienen beide beter, dan dat zo iemand zichzelf cyber security expert mag uitroepen, laat staan daar zo een afdeling leiding gaat geven.
Als we iedereen die zichzelf cybersecurity expert noemt en er de ballen verstand van heeft in de gevangenis gaan gooien dan heb ik bij ons op het werk ook nog wel een berg kandidaten :')

PS: Ik wil zeggen dat dit soort dingen niet echt ongewoon zijn. Het is vrij standaard eigenlijk dat de leiding bestaat uit mensen die er weinig vanaf weten en er vooral zitten omdat ze goede vriendjes zijn met iemand in een hoge positie.

Bij de meeste bedrijven boekten we onze successen ondanks het management, niet door hun "inbreng". Die betrof vooral continu alles overhoop gooien. Zeker de jaren voor de pandemie. Elke 2 jaar moest alles gedecentraliseerd worden of juist weer gecentraliseerd. Het slingerde echt steeds heen en weer. We waren meer bezig met de reorganisaties dan het werk. En elke nieuwe manager moet iedereen onder zich weer vervangen, die dan ook weer willen reorganiseren want managers moeten laten zien dat ze controle hebben en dus hun eigen stempel er op drukken, of dat nu zinvol is of niet. Waar het meer om gaat is dat het anders is dan de voorganger, anders kunnen ze successen niet claimen. Want het klinkt niet cool als je op het management overleg roept dat alles gewoon prima draait en je de zaken hebt gelaten zoals ze prima liepen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 oktober 2024 18:25]

Remzi1993 @Llopigat16 oktober 2024 21:02
Je omschrijft precies waarom veel bedrijven geen top succes worden: dom management.
Uhuruburu @Llopigat17 oktober 2024 09:41
Het geheim van iedere goede manager: weinig tot niets veranderen :)
TwisteR 16 oktober 2024 21:02
Nu heb ik samengewerkt met Hans van Waayenburg, en ik denk dat hij precies de juiste man is voor de fase waarin Centric zich nu bevindt. Hij weet serieus goed hoe je een bedrijf moet aansturen en vormen.

Vergeet niet dat Capgemini een Frans bedrijf is, en beursgenoteerd. Daar spelen hele andere krachten die inderdaad een minder positief effect hebben op de lokale vestigingen in de diverse landen. Aandeelhoudersbelangen zijn dan belangrijker dan het bieden van de beste ICT-oplossingen.

Helaas is Sogeti nu volledig onderdeel geworden van Capgemini, en min of meer opgegaan in deze structuur. De periode daarvoor (voor 2012) was voor Sogeti een goede tijd, toen was er meer vrijheid en minder grip vanuit Frankrijk. Hans heeft hierin een grote rol gespeeld om Capgemini zo lang als mogelijk buiten de deur te houden van Sogeti omdat hij goed wist wat de Franse invloed zou betekenen.
Croga @TwisteR16 oktober 2024 21:23
Helemaal mee eens.
Toen eenmaal de laptops in Finland uitgezocht werden voor ons Nederlanders en daardoor nog nét goed genoeg waren om de timesheets in te vullen, maar verder niets, ben ik vertrokken. Maar in de Hans tijd hebben we met veel plezier leuke projecten gedaan onder leiding van één van de bestuursleden van het Agile Consortium.
Er jammer dat Sogeti eigenlijk niet meer is dan een afdeling van Cap Gemini, zelfs het oude kantoor in Vianen is verlaten om in te trekken bij De Grote Familie.
S.McDuck 16 oktober 2024 17:57
Ik weet niet of je zo blij moet zijn als je bij Centric werkt met de track record van deze meneer. Persoonlijk denk ik dat de 'donkere priode' nog wel even doorgaat.
snellehenkie 16 oktober 2024 17:42
Prima keuze. Sanderink was wel echt van het padje af eerlijk gezegd. Heb zelf ooit diverse ontmoetingen gehad met Willem Vermeend destijds die vond dat ik kennis moest maken met die van Rian van Rijbroek. Daar had ik geen trek in en ik zag ook geen toegevoegde waarde voor ons bedrijf om met die vrouw wat te doen.
Vermeend daarna nooit meer gezien. Reigers zijn het; ze vliegen naar binnen, schijten het hok vol en vliegen weer door.
3DDude @snellehenkie16 oktober 2024 18:10
Vermeend is die vent die 80 boeken heeft geschreven toch en op elk gebied expert is 😂

De man van duizend baantjes, zo omschreef Follow the Money de hyperactieve PvdA-politicus/fiscaal jurist die zich na zijn politieke loopbaan (hij was onder meer staatssecretaris van Financiën en minister Van Sociale Zaken) ontpopte tot een gewiekst zakenman. Hij schreef tientallen boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat laatste gaat niet altijd goed: in februari 2018 trok hij De wereld van Cybersecurity en Cybercrime terug. Het boek kreeg niet alleen inhoudelijke kritiek – aan de cyber-kennis van Vermeend en zijn medeauteur Rian van Rijbroek bleek nogal wat te schorten – maar er was ook veelvuldig sprake van plagiaat. ‘Een stommiteit,’ aldus Vermeend, die zei de volle verantwoordelijkheid te nemen, maar tegelijk wees op de nalatigheid van zijn co-auteur en uitgever.

[Reactie gewijzigd door 3DDude op 16 oktober 2024 18:29]

Verwijderd 16 oktober 2024 17:53
Alsof Capgemini zo een goede partij is... Daar heb ik oplossingen gezien die ik enkel als lapmiddelen kan omschrijven. Voelt een beetje of je door de hond of door de kat gebeten wordt... Ook is deze partij net als Centric veelal betrokken bij gefaalde overheidsprojecten.
Llopigat
@Verwijderd16 oktober 2024 18:29
Ik heb veel van deze grote consultancy bedrijven wel meegemaakt en het is allemaal troep. Ik heb er geen goed woord voor over.

Ze zijn alleen maar bezig met zo weinig werk mogelijk werk doen (snelle houtje touwtje oplossingen) en zoveel mogelijk uren schrijven. Als het contract getekend is blijkt opeens dat het allemaal toch niet helemaal kan zoals bedacht en dan komen de meerkosten boven tafel.

Ik heb ook aan de consultancy kant gewerkt en daar kwam ik erachter waarom dit zo is: Ze hebben allemaal stelselmatig veel te weinig mankracht want elk uurtje moet produktief zijn dus ze worden continu van de ene schreewende klant naar de andere gestuurd om brandjes te blussen. En de focus ligt op snelle oplossingen, niet op de juiste oplossing.

Echt een hele bedrijfstak die doodziek is. Ik ben blij dat ik daar niet meer mee te maken heb.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 oktober 2024 18:31]

PdeBie @Llopigat16 oktober 2024 18:54
En niet vergeten een ticket aan te maken als je een vraag hebt hè! ;)
MeNTaL_TO @PdeBie16 oktober 2024 21:02
Wat is daar mis mee, het proces en daarmee werkwijze is dan geborgt, je kan je op een SLA beroepen enz.
Wat stel jij dan precies voor, alles maar in een Teams meeting? Via email?
PdeBie @MeNTaL_TO16 oktober 2024 22:04
Wat daar bijvoorbeeld mis mee is, is dat zelfs een simpele, korte vraag ook altijd via een ticket moet.
kdekker @PdeBie16 oktober 2024 22:58
Dan kan er bijgehouden wie de meeste vragen stelt. Nu zonder gekheid: voor een kleine helpdesk met veel gebruikers is telefoon zodanig interuptief dat je daar helemaal niet meer aan gestructureerd werken aan komt. Een ticket is doorgaans weinig meer dan een email waar een ticket uit komt rollen. Hoeveel simpeler wil je het hebben? Een telefonische helpdesk is - vanuit oogpunt van een helpdesk - niet bijster efficient.

Ik snap je punt ook wel: als je zelf half-systeembeheerder bent (je hebt echte systeembeheerders van stroomdraad, disk en OS, maar niets over de applicaties weten) en het applicatiedeel doet (en noodgedwongen ook heel wat van systemen, netwerken en hardware weet) dan is een 1:1 contact wel erg handig (en doorgaans in beider voordeel). Maar tja, dat werkt alleen als je in elkaars buurt zit, niet als je in 2 werelddelen zit of tig km uit elkaar.

Ik heb ook wel commerciele IT bedrijven meegemaakt. Alles wat niet in een SLA staat, bestaat niet. En dus was het administratieve proces zwaarder dan de oplossing van het echte probleem. Dat was snel doei 'heel-groot-IT-bedrijf' (maar niet dezelfde als die hier in dit artikel genoemd worden). Wel toffe klus geweest voor een berg managers (en vast een dikke pluim gekregen hebben, waarna het werkveld met de gebakken peren zat).
Littlemarc 16 oktober 2024 18:35
Als ik bij Centric werkte had ik zeker dit van me CV gehaald en als ze vragen naar het gat was op op “Sabbatical”.
Rolfie @Littlemarc16 oktober 2024 20:06
Waarom? Er zit gewoon ook heel goed personeel. Dat het management er niets van bakt of er een zooitje van maakt, zegt dat niets over specifieke techneuten.

Ik ken daar een paar hele goede techneuten die echt wel kennis van zaken hebben.

Er zitten natuurlijk ook de nodige onbekwaam personeel, maar dat is niet specifiek een Centric issue. Menig (ICT) bedrijf heeft daar last van.
FicoF @Littlemarc16 oktober 2024 18:54
Als je daar nu nog werkt ben je een hele trouwe hond. Dat is ook wat waard.
biteMark 16 oktober 2024 19:25
Centric noemt hem een 'ervaren leider in de IT- en technologiesector'.
Ja, hij heeft inderdaad precies de ervaring die ze zoeken. Hij gaat van de ene partij die overheidsprojecten verprutst naar de andere… Ik snap wel waarom ze hem graag willen hebben.

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