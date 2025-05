Rechtbank bepaalt volgende week of er onderzoek komt naar bestuurscrisis Centric

De Ondernemingskamer, een rechtbank voor zakelijke geschillen, bepaalt volgende week of er een onderzoek komt naar de bestuurscrisis bij de Nederlandse IT-dienstverlener Centric. Daar zijn tussen 2018 en 2021 veel bestuurders opgestapt.

Het Openbaar Ministerie en het huidige bestuur van Centric willen zo'n onderzoek, meldt AGConnect. De Ondernemingskamer besloot in november om oprichter Gerard Sanderink te schorsen als bestuurder van zijn bedrijf. De nieuwe ceo, Peter Wakkie, zei donderdagmiddag tijdens een zitting dat hij zo'n onderzoek graag zou zien.

Sanderink zei tijdens de zitting niet tegen dat onderzoek te zijn, al vindt hij het niet nodig. Hij weigerde in de afgelopen maanden medewerking met de Ondernemingskamer, omdat hij vindt dat die zijn bedrijf heeft afgepakt. Hij kwam niet opdagen bij afspraken en reageerde niet op telefoontjes.

Het onderzoek zou zich moeten richten op de bestuurscrisis en de leiding van Sanderink tussen 2018 en 2021. Daarbij speelde het voortdurende conflict tussen Sanderink en zijn ex-vriendin en -zakenpartner Brigitte van Egten. Sanderink en Van Egten raakten verwikkeld in een juridische strijd met talloze rechtszaken, omdat Sanderink haar beschuldigde van allerlei strafbare feiten en Van Egten die ontkent.

Het OM heeft belang bij het bestuur van Centric, omdat dit als IT-dienstverlener veel overheidsinstanties als klant heeft of heeft gehad. Sanderink heeft sinds enkele jaren een relatie met Rian van Rijbroek en trouwde begin dit jaar met haar. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws nadat ze als cybersecuritydeskundige werd uitgenodigd bij Nieuwsuur en daar een warrig, onjuist verhaal vertelde. Toen Sanderink een relatie met Van Rijbroek kreeg, verbrak hij zijn banden met Van Egten.