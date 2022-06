Centric-directie dient ontslag in na conflict met eigenaar Sanderink

De volledige uitvoerende directie van het Nederlandse ict-bedrijf Centric is opgestapt na een conflict met topman Gerard Sanderink. De aanleiding zou een vertrouwenscrisis tussen Sanderink en ceo Johan Taams zijn, meldt het FD op basis van meerdere bronnen.

Volgens Het Financieele Dagblad betreft het een vertrouwenscrisis die tussen Sanderink en Taams is ontstaan nadat de een recente rechterlijke procedure werd verloren. Daarin probeerde Sanderink via zijn bedrijven Centric en DSS beslag te leggen op 1,9 miljoen euro aan dwangsommen die Sanderink aan Brigitte van Egten moest betalen. Zij is de ex-vriendin van Sanderink. Sinds Sanderink en 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek een relatie hebben, vecht Sanderink geregeld rechtszaken uit met zijn voormalige vriendin en zakenpartner.

Het ging om een behoorlijke oorwassing door de rechter, die van 'misbruik van recht' sprak. De directie zou daarna van plan zijn geweest om een zaak bij de Ondernemingskamer te starten tegen Sanderink, om hem 'terug zijn hok in te sturen' en met als doel om verdere reputatieschade voor Centric te voorkomen. Volgens bronnen van het FD is de Ondernemingsraad hierover geïnformeerd.

Deze stap naar de Ondernemingskamer, een specialistische rechtbank voor bedrijfsconflicten, werd geblokkeerd door drie niet-uitvoerende bestuursleden die ook deel uitmaken van de directie. Twee van deze bestuursleden zouden twee vertrouwelingen van Sanderink zijn. Toen besloten de drie uitvoerende bestuursleden op te stappen. Het zou gaan om ceo Johan Taams, cfo Patrick Rosengarten en coo Bart Fehmers.

Het FD meldt dat meerdere goed ingevoerde bronnen onafhankelijk van elkaar over een vertrouwenscrisis spreken. 'De crisis is daarmee compleet', zegt een bron over de situatie bij Centric na de conclusie van de drie uitvoerende bestuursleden dat ze niet meer verder kunnen na de blokkade voor het beginnen van een procedure bij de Ondernemingskamer. Taams wilde geen commentaar geven en dat gold ook voor de woordvoerder van Centric. De krant heeft ook Sanderink en zijn advocaat gevraagd om commentaar, maar zij waren niet bereikbaar.

Centric liet in april weten dat het 60 miljoen euro wil verhalen op Van Egten door misgelopen omzet die het gevolg zou zijn van de ruzies en publieke rechtszaken tussen haar en Sanderink. Zo verlengde onder meer De Nederlandse Bank zijn contract met Centric niet.

De ophef rondom het ict-bedrijf ontstond vanwege de invloed van Rian van Rijbroek, de vriendin van Sanderink. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws omdat zij werd uitgenodigd als cyberdeskundige in tv-programma Nieuwsuur. Ze vertelde een warrig verhaal dat onderuit werd gehaald door bekende beveiligingsexperts. Ook claimde ze in dienst te zijn geweest van de AIVD, maar de NOS zei in 2019 informatie in handen te hebben waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Toen Sanderink een relatie met Van Rijbroek kreeg, verbrak hij alle banden met Van Egten en beschuldigde hij haar van miljoenenfraude bij zijn zonnepanelenbedrijf DSS. Daar was Van Egten eerder directeur.