Chinese moba-game Honor of Kings komt eind dit jaar wereldwijd uit

Moba-game Honor of Kings, een populaire Chinese mobiele game van uitgever Tencent, komt eind dit jaar wereldwijd uit. De gameis vergelijkbaar met games als League of Legends en DOTA 2. Het was in 2021 de eerste mobiele game die meer dan 10 miljard dollar zou hebben opgebracht.

Ontwikkelaar Level Infinite heeft de wereldwijde release kenbaar gemaakt op Twitter. Het bedrijf zegt dat de game van TiMi Studios en Tencent verschillende gesloten bètatesten zal krijgen en dat die vanaf volgende maand zullen worden aangekondigd. Level Infinite noemt hiervoor nog geen concrete data en geeft ook nog geen exacte releasedatum.

Honor of Kings kreeg eerder al een officieuze wereldwijde release. Dat gebeurde in de vorm van het uitbrengen van Arena of Valor in 2017, een op Westerse landen gerichte versie van Honor of Kings. De wereldwijd uit te brengen Chinese moba-game zal het ook op moeten nemen tegen een andere game uit de stal van Tencent: Wild Rift. Die titel kwam in oktober 2020 uit en is te beschouwen als de mobiele versie van League of Legends.

In Honor of Kings kunnen spelers personages uit de Chinese mythologie kiezen om hun teams op te bouwen. De game heeft verder uitgebreide sociale features zoals chatintegraties met Chinese sociale apps zoals WeChat. Het is onbekend of dergelijke functionaliteiten in bepaalde vorm onderdeel zullen zijn van de wereldwijde versie.

Vorig jaar schreef Gamesindustry.biz op basis van een rapport van Sensor Tower dat Honor of Kings meer dan 10 miljard dollar in het laatje zou hebben gebracht. Het zou de eerste mobiele game zijn die dit heeft bereikt. Dit bedrag bestaat volledig uit uitgaven door spelers. Honor of Kings kwam in 2015 uit en inmiddels zou de totale omzet al op 13 miljard dollar zitten.

Tencent is een groot Chinees techbedrijf dat zoekmachines, chatapps en sociale netwerken voor de Aziatische mark bezit. Daarnaast is het wat omzet betreft het grootste gamebedrijf ter wereld. Tencent bezit Riot Games, bekend van League of Legends en Valorant. Ook TiMi Studios is van Tencent. Deze studio zit achter smartphonegames Call of Duty: Mobile, Honor of Kings en Arena of Valor. Ook heeft Tencent 40 procent van Epic Games in handen.