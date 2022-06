De Nederlandsche Bank verlengt contract met Centric niet

De Nederlandsche Bank verlengt zijn contract met Centric niet. Dat is het ict-bedrijf van zakenman Gerard Sanderink. Vermoedelijk is dat vanwege de invloed van 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Centric regelt momenteel de ict-dienstverlening van DNB.

Het contract tussen Centric en De Nederlandsche Bank verloopt volgend jaar en DNB heeft aangegeven dit niet te willen verlengen, schrijft Tubantia. Als onderdeel van het huidige contract regelt Centric sinds 2019 de ict-dienstverlening van DNB. Daarmee beheert het onder andere het datacenter van de bank en regelt het ook de werkplekdiensten, servicedesk en kantoorautomatisering van DNB.

DNB geeft geen officiële reden waarom het stopt met Centric, maar het ligt voor de hand dat dat te maken heeft met de ophef rondom het ict-bedrijf. Die ontstond vanwege de invloed van 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek, de vriendin van Sanderink. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws omdat zij werd uitgenodigd als cyberdeskundige in Nieuwsuur. Ze vertelde in dat programma een warrig verhaal dat onderuit werd gehaald door bekende beveiligingsexperts. Ook claimde ze in dienst te zijn geweest van de AIVD, maar de NOS zei in 2019 informatie in handen te hebben waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Sinds Van Rijbroek en Sanderink een relatie hebben, vecht laatstgenoemde ook continu rechtszaken uit met zijn voormalige vriendin en zakenpartner, Brigitte van Egten.

In 2020 schreef Tubantia dat Rian van Rijbroek zich bovendien bemoeid zou hebben met het datacenter van DNB. Dat bleek uit informatie die tijdens een rechtszaak tegen een voormalig Centric-topman werd gedeeld. Dat was voordat Van Rijbroek een formele functie had bij Centric. De zelfverklaarde 'cyberdeskundige' zou onder meer toegang hebben gevraagd tot de cv's van medewerkers en ze wilde weten of hun mobieletelefoonverkeer werd gescand. Van Rijbroek zou ook beweerd hebben dat ze 'geheime codes' had aangetroffen in de systemen van DNB. Centric zou verder sinds eind 2020 deels in handen zijn van Van Rijbroek.

DNB ondertekende het contract met Centric voordat de ophef rondom het bedrijf ontstond. In 2019 meldde de bank dat het zijn contract met de ict-dienstverlener zou handhaven. DNB zei destijds tegen Tweakers dat de berichtgeving over Centric geen reden was om anders naar het contract te kijken. De bank zou wel alle passende maatregelen genomen hebben. Ook zei DNB toen 'geen uitspraken te doen over mevrouw Van Rijbroek, noch over lopende juridische procedures, zeker waar DNB geen partij is'.