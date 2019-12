Vier vertrokken topmensen Centric aan het werk bij Belgische concurrent

Vier van de negen dit jaar ontslagen topmensen van het Nederlandse it-bedrijf Centric werken inmiddels bij de Belgische concurrent Cegeka. Cegeka maakte eerder deze maand bekend KPN ICT Consulting over te nemen.

Het gaat om Karim Henkens, Carolien van der Werf, Roland Plomp en Hans Schrijver, meldt de regionale krant Tubantia. Alle vier werkten dit jaar nog bij Centric, maar werden ontslagen of vertrokken na conflicten met Gerard Sanderink, de eigenaar en enige aandeelhouder van Centric. Centric verzorgt de computersystemen voor onder meer De Nederlandsche Bank, veel gemeenten en winkels als de Action.

Het Belgische bedrijf heeft de ambitie om komende tijd in Nederland fors te groeien. Het wil daarvoor KPN ICT Consulting en het bijbehorende Call2 overnemen, al moeten overheidsinstanties de overname nog wel eerst goedkeuren. Cegeka gaat daarmee naar duizend medewerkers in Nederland.

Tubantia meldt verder op basis van een insider dat Centric afgelopen maanden verlies heeft geleden, maar heeft daar geen concrete cijfers over. De conflicten binnen het bedrijf draaien om de adviserende rol van de Brabantse Rian van Rijbroek. Zij noemt zichzelf expert op het gebied van cybersecurity, maar door haar optredens in tv-programma Nieuwsuur en in BNR-podcast De Technoloog en de plagiaat in haar eerste boek nemen weinig mensen haar serieus. Van Rijbroek claimde onder andere in dienst te zijn geweest van AIVD. De NOS zet al eerder informatie in handen te hebben waaruit blijkt dat dit niet het geval is en dat ze ook nooit gehandeld heeft in opdracht van de inlichtingendienst.

Sanderink en de overgebleven topmensen van Centric geloven nog steeds in Van Rijbroek, zo blijkt uit een interview met Sanderink op de site van Strukton, een zusterbedrijf van Centric. "De directie van Strukton en Centric is het niet eens met deze experts. Zij zijn onder de indruk van de kennis, kunde en ervaring van Rian van Rijbroek op het vakgebied van Cybersecurity. Zij zeggen dat mensen met dit soort ervaring zeer schaars zijn. Zij melden dat alles wat Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur en op Radio 1 gezegd heeft inmiddels is uitgekomen."

De claim dat alles is uitgekomen wat Van Rijbroek heeft gezegd bij Nieuwsuur wordt niet ondersteund door feiten. Zo claimde zij dat bij de ddos-aanvallen op banken begin 2018 'Russische, Iraanse en Noord-Koreaanse codes' onderdeel waren van de aanval en dat een van die landen waarschijnlijk achter de aanvallen zou zitten. De aanvallen, die niet alleen op banken maar ook op Tweakers gericht waren, bleken afkomstig van een Nederlandse tiener.