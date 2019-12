Oprichter Uber verlaat bedrijf definitief en verkoopt alle aandelen

De oprichter van Uber, Travis Kalanick, verlaat het bedrijf definitief. Hij was sinds 2017 geen ceo meer, maar hij zat nog wel in de Raad van Bestuur. Ook heeft hij al zijn aandelen in het bedrijf verkocht.

Kalanick verlaat het bedrijf dat taxiritten aanbiedt in een app volgende week definitief, zo maakt het bedrijf bekend. "Uber was tien jaar onderdeel van mijn leven. Aan het einde van het decennium en met het bedrijf nu op de beurs, leek het mij het juiste moment om te gaan richten op mijn huidige bedrijf en mijn filantropische plannen", aldus de oprichter.

De oprichter en voormalige directeur moest in 2017 weg als ceo vanwege de schandalen rondom het bedrijf in dat jaar. Hij kreeg veel kritiek vanwege onder meer genegeerde meldingen van onder meer seksuele intimidatie binnen zijn bedrijf. Ook klaagden veel medewerkers over de mede door Kalanick geschapen bedrijfscultuur bij Uber. CNBC meldt dat hij ook al zijn aandelen verkoopt en dat de oprichter daarmee zijn banden met het bedrijf verbreekt.