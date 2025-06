OM stapt naar rechter omdat Gerard Sanderink weer bestuurder is bij Centric

Het Openbaar Ministerie wil dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek instelt naar IT-bedrijf Centric. Centric heeft Gerard Sanderink vorige week benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, wat volgens het OM tot extra onrust leidt binnen het bedrijf.

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 24 oktober bij de Ondernemingskamer een verzoek tot onderzoek, ofwel enquête, ingediend. Die Ondernemingskamer beslist dan welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Volgens de Gelderlander kan de Ondernemingskamer zelf bestuurders benoemen, bestuurders aan de kant zetten of Sanderinks stemrecht ontnemen.

Vorige week donderdag gaf het Openbaar Ministerie al aan naar de Ondernemingskamer te willen stappen. "Stabiliteit bij Centric is van groot belang voor de vele werknemers en voor de klanten die afhankelijk zijn van de software van Centric." Onder meer een aantal overheidsinstanties gebruikt Centrics software. Het is volgens het OM al langer onrustig binnen het bestuur van Centric. Zo wijst het OM op 'telkens vertrekkende bestuurders'. "Ook werd de onderneming betrokken bij meerdere civielrechtelijke procedures rondom een privékwestie van dhr. Sanderink."

Sanderink heeft sinds enkele jaren een relatie met Rian van Rijbroek. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws nadat ze als cybersecuritydeskundige werd uitgenodigd bij Nieuwsuur en daar een warrig, onjuist verhaal vertelde. Toen Sanderink een relatie met Van Rijbroek kreeg, verbrak hij zijn banden met zijn ex-vriendin en -zakenpartner Brigitte van Egten. Van Egten en Sanderink vechten sindsdien regelmatig rechtszaken met elkaar uit. De volledige uitvoerende directie van Centric wilde eerder dit jaar vanwege alle onrust ook naar de Ondernemingskamer stappen, maar dit werd toen geblokkeerd door niet-uitvoerende bestuursleden. Daarom stapten de drie uitvoerende bestuursleden in juni op.

Vanwege de onrust was Sanderink in 2021 uit het bestuur van Centric gestapt. Vorige week woensdag kwam hij echter terug in het bestuur, vanwege 'recente ontwikkelingen binnen Centric'. Het OM waarschuwde al naar de Ondernemingskamer te stappen, omdat 'de onderneming zelf onvoldoende in staat blijkt te zijn om de rust te herstellen'. Centric kreeg tot maandag 24 oktober de tijd om Sanderinks aanstelling terug te draaien. Dit is niet gebeurd; daarom stapt het OM naar de Ondernemingskamer.