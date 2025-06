Android- en iOS-YouTube-app krijgt zoomfunctie en fragmentzoeker in video's

Google heeft de web- en appversie van YouTube geüpdatet, waardoor smartphonegebruikers kunnen inzoomen in video's om details beter te kunnen zien. Smartphonegebruikers kunnen ook met een fragmentzoeker makkelijker zien welk deel van een video ze willen bekijken.

De nieuwe functies zijn onderdeel van een 'kleine makeover'. De pinch-to-zoom-functie werkt op een vergelijkbare manier als inzoomen op een foto op een smartphone. Gebruikers kiezen zelf op welk deel van de video ze willen inzoomen en kunnen dit kader verplaatsen. De video blijft in de achtergrond verder gaan. Als gebruikers hun vingers van het scherm weghalen, blijft het beeld ingezoomd.

De fragmentzoeker is op te roepen door omhoog te swipen. Gebruikers zien dan enkele frames voor en na het afspeelmoment en kunnen zo beter zien welk deel van een video ze willen bekijken. YouTube zegt dat deze functie bijvoorbeeld handig is voor in tutorials. De fragmentzoeker en pinch-to-zoom-functie zoals YouTube ze vandaag introduceert, zijn alleen voor iOS en Android beschikbaar en worden de komende weken uitgerold voor gebruikers.

De web-, mobile-, en tv-versies van YouTube krijgen daarnaast ontwerpwijzigingen. Zo voegt YouTube een ambient-effect toe, waarbij kleuren in de video doorlopen naar nabijgelegen interface-onderdelen. Dit effect werkt alleen in de donkere modus van YouTube. Die donkere modus heeft YouTube bovendien verbeterd, door de donkere kleuren donkerder te maken. De Subscribe-knop is verder iets aangepast en YouTube-links in omschrijvingen van video's verschijnen nu als knoppen.