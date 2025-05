Mozilla: vind-ik-niet-leukknop YouTube is nauwelijks effectief

De vind-ik-niet-leukknop van YouTube zou niet effectief zijn om voorgestelde inhoud te controleren. Dat beweert Mozilla op basis van eigen onderzoek. Volgens het onderzoek voorkomt de knop 'minder dan de helft van de ongewenste algoritmische aanbevelingen'.

Mozilla heeft het onderzoek gebaseerd op data uit de browserextensie RegretsReporter. Hiermee kunnen gebruikers van de extensie hun YouTube-aanbevelingen 'doneren' voor gebruik in onderzoeken als die van Mozilla. In totaal is het onderzoek gebaseerd op meer dan 500 miljoen geanalyseerde video's en vragenlijsten die zijn ingevuld door ruim 2700 deelnemers.

Het bedrijf heeft de effectiviteit van vier verschillende functies getest: de vind-ik-niet-leukknop, en de opties 'niet geïnteresseerd', 'kanaal niet aanbevelen' en 'verwijderen uit de kijkgeschiedenis'. De onderzoekers hebben ontdekt dat deze functies in verschillende mate effectief waren, maar dat het totale effect 'onvoldoende' was.

Van de vier opties was 'kanaal niet aanbevelen' het effectiefst. Volgens het onderzoek heeft het 43 procent van de ongewenste aanbevelingen voorkomen. 'Niet geïnteresseerd' is het minst effectief en houdt slechts 11 procent van de ongewenste suggesties tegen. De vind-ik-niet-leukknop heeft een effectiviteit van 12 procent en 'verwijderen uit de kijkgeschiedenis' verwijderde 29 procent van de ongewenste aanbevelingen.

In hun onderzoeksrapport wijzen de onderzoekers van Mozilla op de moeite die de respondenten soms moeten doen om ongewenste aanbevelingen te voorkomen, zoals bij het bekijken van video's terwijl ze zijn uitgelogd of zijn verbonden met een vpn. De wetenschappers vinden dat YouTube zijn tools beter moet uitleggen aan gebruikers en mensen meer opties moet bieden om te bepalen wat ze willen zien.

"De manier waarop YouTube en veel andere platforms werken, is dat ze veel gegevens verzamelen om af te leiden wat je voorkeuren zijn", zegt Becca Ricks, onderzoeker bij Mozilla en medeauteur van het onderzoeksrapport. "Maar het is een beetje een betuttelende manier van werken, waarbij je keuzen maakt namens gebruikers. Je zou ze kunnen vragen wat ze willen doen op het platform in plaats van alleen maar te kijken wat ze doen."