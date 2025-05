Online bank Revolut is getroffen door hack, gegevens van 50.000 klanten gestolen

Bij een hack van de Litouwse online bank Revolut zijn er gegevens gestolen van 50.000 klanten. Minder dan de helft van de getroffen klanten, bijna 21.000, zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Hoeveel klanten in de Benelux zijn getroffen door de hack, is nog niet bekendgemaakt.

De aanval vond op 11 september plaats, was van korte duur en werd snel tegengehouden door de bank. Toch wist de aanvaller toegang te krijgen tot de gegevens van 50.150 klanten, schrijft de Litouwse gegevensbeschermingsautoriteit VDAI vrijdag. Van die klanten zijn 20.687 gevestigd in de EER. Hoe de aanval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekendgemaakt. Er loopt nog een onderzoek naar de hack.

De inbreker heeft onder andere namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, een deel van de betaalkaartgegevens en rekeninggegevens buitgemaakt. Er is geen geld gestolen tijdens de aanval, zegt een woordvoerder van Revolut tegen BleepingComputer. Ook zegt de bank dat er geen pincodes of wachtwoorden zijn ingezien. De getroffen klanten zijn inmiddels door de bank op de hoogte gesteld via een e-mail, die gedeeld is door een Revolut-klant via Reddit. Daarin raadt de bank klanten aan om op hun hoede te zijn voor verdachte berichten die bijvoorbeeld om wachtwoorden vragen.

Revolut is opgericht in 2015. De online bank heeft 20 miljoen klanten wereldwijd en is sinds 2017 actief in Nederland en België, maar heeft pas sinds vorig jaar een bankvergunning in deze landen.