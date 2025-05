DAF gaat nieuwe elektrische XD- en XF-vrachtwagens met 350kW vermogen bouwen

De Nederlandse vrachtwagenfabrikant DAF komt met twee nieuwe elektrische trucks. Het gaat om nieuwe generaties van de XD en XF. Ze krijgen motoren met een maximaal vermogen tussen de 170 en 350kW en diverse accupakketten met een capaciteit van maximaal 525kWh.

Het Eindhovense bedrijf begint volgend jaar met de productie van de trucks. Het gaat om de DAF XD en de DAF XF Electric, die het bedrijf Nieuwe Generatie noemt. De vrachtwagens zijn volledig elektrisch en hebben twee elektromotoren van Paccar, het moederbedrijf van DAF. De DAF XD Electric wordt met een EX-D1- of een EX-D2-motor geleverd; bij de XF Electric is alleen die laatste beschikbaar. Het verschil tussen de twee motoren en de voertuigen zit in het koppel, dat in de lichtere variant 1200Nm is en in de zwaardere 1975Nm. Ook het vermogen is anders. De EX-D1 heeft een vermogen van 170, 220 of 270kW; bij de tweede is dat 270 of 350kW.

DAF schrijft dat de accu's met 325kW kunnen snelladen, zodat een drie-accupakket in drie kwartier tot 80 procent kan worden opgeladen. Ook is het mogelijk met normale wisselstroom te laden tot een maximaal vermogen van 22kW. Bij de eerste motor zijn twee tot vijf accupakketten beschikbaar met een capaciteit tussen de 210 en 525kWh; bij de EX-D2-motor loopt de capaciteit tussen de 315 en 525kWh. Prijzen van de modellen zijn nog niet bekend.