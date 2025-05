AMD introduceert 7020U-serie laptop-apu's met Zen 2-cores en RDNA2-igpu

AMD introduceert een 7020U-serie laptop-apu's. Deze laptopprocessors worden geproduceerd op TSMC's 6nm-procedé en beschikken over Zen 2-cores en een geïntegreerde RDNA2-gpu. AMD komt met Ryzen- en Athlon-varianten van deze cpu's.

AMD komt met drie verschillende cpu's in de 7020U-serie, ook wel Mendocino genoemd. De Ryzen 5 7520U wordt het topmodel en krijgt vier 'Zen 2 enhanced'-cores op maximaal 4,3GHz. De Ryzen 3 7320U heeft soortgelijke specificaties, maar krijgt lagere kloksnelheden. De Athlon Gold 7220U krijgt twee cpu-cores. Alle processors hebben een tdp van 8 tot 15W en worden geproduceerd op TSMC's 6nm-node, terwijl voorgaande Zen 2-cpu's werden geproduceerd op 7nm. AMD claimt dat de processor een 'typische accuduur' van 12 uur moet kunnen bieden in een laptop met accucapaciteit van 40 tot 45Wh. In een briefing met journalisten stelt AMD dat dit een 'conservatieve schatting' is.

Alle processors in deze serie beschikken verder over een geïntegreerde Radeon 610M-gpu. Deze is gebaseerd op de RDNA2-architectuur die ook wordt gebruikt in AMD's Radeon RX 6000-videokaarten. AMD deelt geen specificaties van de gpu, maar volgens eerdere geruchten krijgt de Radeon 610M twee compute-units. Volgens AMD is de gpu geschikt voor het spelen van lichte games, zoals e-sportstitels als League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive op 720p60. De cpu's bieden daarnaast ondersteuning voor Lpddr5-geheugen en krijgen een Microsoft Pluton-securitychip.

Line-up AMD Ryzen 7020U-serie Processor Cores/threads Kloksnelheden Gpu Cache Tdp AMD Ryzen 5 7520U 4C/8T (Zen 2, 6nm) Basis: 2,8GHz

Boost: 4,3GHz Radeon 610M (RDNA2) 6MB 8-15W AMD Ryzen 3 7320U 4C/8T (Zen 2, 6nm) Basis: 2,4GHz

Boost: 4,1GHz Radeon 610M (RDNA2) 6MB 8-15W AMD Athlon Gold 7220U 2C/4T (Zen 2, 6nm) Basis: 2,4GHz

Boost: 3,7GHz Radeon 610M (RDNA2) 5MB 8-15W

Verschillende fabrikanten komen op termijn met laptops op basis van deze processorserie. Lenovo komt met een IdeaPad 1-laptop met Ryzen 7020-chip, HP komt met een '17"-laptop' en Acer introduceert een Aspire 3-notebook met een dergelijke processor. Ook andere bedrijven, zoals ASUS, komen op termijn met een 7020U-laptop. Volgens AMD worden de eerste laptops met een dergelijke processor in het vierde kwartaal van dit jaar geleverd. De Ryzen 3 7320U komt als eerste beschikbaar; de Ryzen 5- en Athlon Gold-modellen 'volgen kort daarop'.

Dit zijn de eerste processors die gebruikmaken van AMD's nieuwe naamgevingssysteem voor laptop-cpu's. Daarmee duidt het eerste cijfer op het jaar waarin de cpu uitkomt. Het derde cijfer in de productnaam slaat op de Zen-architectuurversie waarvan de cpu gebruikmaakt, in dit geval Zen 2. De naamgeving van AMD's desktopprocessors blijft ongewijzigd.