Gerucht: AMD maakt in april tien nieuwe Zen 2- en Zen 3-processors beschikbaar

AMD start naar verluidt in april met de verkoop van tien nieuwe Zen 2- en Zen 3-processors. De aankondiging van de Ryzen 7 5800X3D zou op korte termijn plaatsvinden, gevolgd door de overige chips, op 15 maart, luidt het gerucht.

AMD gaat de Ryzen 7 5800X3D 'de komende dagen' aankondigen, inclusief prijzen, claimt Wccftech op basis van zijn bronnen. De beschikbaarheid zou dan op 20 april volgen. Videocardz sprak eerder deze week van dezelfde beschikbaarheidsdatum en noemde een prijs van 449 dollar, omgerekend en met btw is dat 493 euro. AMD kondigde de processor in januari aan. Het gaat om een op Zen 3 gebaseerde processor met 64MB 3D V-Cache. 3D V-Cache is cachegeheugen dat bovenop de chip is gestapeld en dat onder andere voor betere gameprestaties moet zorgen.

Op 15 maart zou AMD de overige negen nieuwe Zen 2- en Zen3-processors aankondigen. Op 4 april zouden vervolgens de Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 3 4600G, Ryzen 3 4500 en Ryzen 3 4100 beschikbaar komen. Ook de Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100 en Ryzen 3 4700 verschijnen in april, maar voor deze cpu's noemt Wccftech nog geen datum.

Als de informatie klopt, gaat het waarschijnlijk om de laatste processors voor de AM4-socket die AMD introduceert. In de tweede helft van dit jaar introduceert AMD Ryzen 7000-processors met Zen 4-cores, die op 5nm zijn gemaakt en worden gecombineerd met een nieuwe AM5-socket.

AMD Ryzen 5000 & Ryzen 4000 (2022)

Cpu Architectuur Cores/Threads Base kloksn. Boost kloksn. Cache (L2+L3) PCIe-lanes (Gen 4 cpu+pch) Tdp Prijs AMD Ryzen 9 5950X 7nm Zen 3 'Vermeer' 16/32 3,4GHz 4,9GHz 72MB 24 + 16 105W $799 AMD Ryzen 9 5900X 7nm Zen 3 'Vermeer' 12/24 3,7GHz 4,8GHz 70MB 24 + 16 105W $549 AMD Ryzen 9 5900 7nm Zen 3 'Vermeer' 12/24 3GHz 4,7GHz 64MB 24 + 16 65W $499 US AMD Ryzen 7 5800X3D 7nm Zen 3D 'Warhol' 8/16 3,4GHz 4,5GHz 64MB + 32MB 24 + 16 105W $449 AMD Ryzen 7 5800X 7nm Zen 3 'Vermeer' 8/16 3,8GHz 4,7GHz 36MB 24 + 16 105W $449 AMD Ryzen 7 5800 7nm Zen 3 'Vermeer' 8/16 3,4GHz 4,6GHz 32MB 24 + 16 65W $399 AMD Ryzen 7 5700X* 7nm Zen 3 'Vermeer' 8/16 3,4GHz 4,6GHz 36MB 24 + 16 65W $299 AMD Ryzen 7 5700* 7nm Zen 3 'Cezanne' 8/16 TBD TBD 20MB 20 (Gen 3) + 16 65W TBD AMD Ryzen 5 5600X 7nm Zen 3 'Vermeer' 6/12 3,7GHz 4,6GHz 35MB 24 + 16 65W $299 AMD Ryzen 5 5600* 7nm Zen 3 'Vermeer' 6/12 3,5GHz 4,4GHz 35MB 24 + 16 65W $199 AMD Ryzen 5 5500* 7nm Zen 3 'Cezanne' 6/12 3,6GHz 4,2GHz 19MB 20 (Gen 3) + 16 65W $159 AMD Ryzen 5 5100* 7nm Zen 3 'Cezanne' 4/8 TBD TBD TBD 20 (Gen 3) + 16 65W TBD AMD Ryzen 7 4700* 7nm Zen 2 'Renoir' 8/16 3,6GHz 4,4GHz 20MB 20 (Gen 3) + 16 65W TBD AMD Ryzen 5 4600G* 7nm Zen 2 'Renoir' 6/12 TBD TBD 11MB 20 (Gen 3) + 16 65W $154 AMD Ryzen 5 4500* 7nm Zen 2 'Renoir' 6/12 3,6GHz 4,1GHz 11MB 20 (Gen 3) + 16 65W $129 AMD Ryzen 3 4100* 7nm Zen 2 'Renoir' 4/8 3,8GHz 4GHz 6MB 20 (Gen 3) + 16 65W $ 99

* Vetgedrukt de nog niet aangekondigde cpu's uit de geruchten.