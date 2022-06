Google werkt aan techniek om Windows-games op Stadia te laten draaien

Google houdt op zijn Google for Games Developer Summit een sessie over de technologie die het ontwikkeld heeft om ongemodificeerde Windows-games op Stadia te laten draaien. Afgaande op de titel van de sessie gaat het om een Windows-emulator voor Linux.

Google verduidelijkt op 15 maart tijdens een sessie in het Cloud Games and Infrastructure Track hoe het bedrijf ongewijzigde Windows-games op Stadia kan draaien. Marcin Undak van het Stadia Porting Platform houdt de sessie met de titel 'How to write a Windows emulator for Linux from scratch?'

Googles Stadia-platform draait op Linux en ontwikkelaars dienen games naar Linux te porten om deze via de dienst beschikbaar te maken. Onduidelijk is welke rol de techniek in de plannen van Google voor Stadia inneemt. Er zijn al tijden berichten dat Google zijn strategie met Stadia aanpast en de dienst als whitelabelproduct aan derde partijen wil aanbieden, die dan van de streamingcapaciteiten gebruik kunnen maken voor een eigen aanbod.

Er zijn meerdere manieren om Windows-games op Linux te laten draaien. Zo heeft Valve zijn eigen compatibiliteitslaag met de naam Proton ontwikkeld. Het bedrijf heeft daar de software Wine voor aangepast. Zo kunnen duizenden Windows-games draaien op Valves SteamOS, dat ook op Linux is gebaseerd. De implementaties van DirectX 11 en 12 zijn bij Proton gebaseerd op Vulkan, waarbij respectievelijk DXVK en vkd3d compatibiliteit bieden met Direct3D 11 en 12.